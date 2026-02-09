Rapinano e picchiano un passante per lo smartphone: fermato un 17enne del branco

Genova. Un ragazzo di 17 anni è stato fermato dalla polizia dopo avere rapinato con tre complici un uomo che sedeva sui gradini della chiesa di San Donato, in centro storico.

Come in altri episodi simili, alcuni membri della gang indossavano il passamontagna: uno di loro ha strappato lo smartphone dal mani della vittima ed è scappato verso salita Pollaiuoli.

La vittima, dopo aver tentato di rincorrere l’autore per recuperare il cellulare, è stata nuovamente inseguita e fermata dagli altri, che lo hanno aggredito per permettere all’autore di scappare verso via dei Giustiniani.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti hanno soccorso l’uomo, poi hanno avviato le ricerche e individuato un giovane che corrispondeva alla descrizione del rapinatore. Fermato per un controllo, aveva con sé un passamontagna. Portato in questura per accertamenti, è stato identificato in uno straniero di 17 anni che, a seguito di consultazione delle immagini delle telecamere presenti in zona, è stato identificato come presunto autore dei fatti.

Il ragazzo era stato già fermato nel pomeriggio dai Falchi della Squadra Mobile durante un controllo del territorio mentre acquistava un blister di psicofarmaci. Le indagini proseguono per rintracciare i complici.