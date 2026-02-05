Rapina su un autobus Amt nella notte di Capodanno, tre minorenni arrestati

Genova. Tre ragazzi minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati a Genova dalla polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale su richiesta della procura: sono accusati avere rapinato, in concorso, un altro ragazzino, nella notte di capodanno, a bordo di un autobus Amt nel ponente cittadino.

I fatti erano avvenuti su un mezzo pubblico, all’altezza di Sestri Pomente. Un giovane era stato avvicinato da un coetaneo, a lui sconosciuto che, insieme ad altri, gli aveva intimato di consegnargli lo smartphone. Altrimenti, la minaccia, gli avrebbe fatto del male.

La vittima della rapina aveva consegnato il telefonino. I tre ragazzi, tutti di nazionalità egiziana, erano scesi dal bus e si erano dileguati. Il giorno dopo era stata sporta denuncia.

La polizia, grazie all’analisi delle telecamere a bordo del bus, è risalita ai rapinatori, tutti già noti alle forze dell’ordine. Non solo: i frame del sistema di videosorveglianza ha consentito di ricostruire l’esatta dinamica.

Gli elementi investigativi raccolti, condivisi con la procura dei minorenni, hanno permesso di emettere l’ordinanza di custodia nei confronti dei soggetti che, ieri, gli agenti di Sestri hanno rintracciato e arrestato.

Al 16enne e al 17enne è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere presso il carcere di Torino. All’altro 17enne la misura cautelare di collocazione in una comunità del levante ligure.