Lo minacciano con un coltello e una scacciacani, si fanno dare il bancomat e prelevano 500 euro: due arresti

Genova. Sono andati a casa sua rispondendo a un annuncio che lui aveva messo su un sito di incontri ma si sono presentati con un coltello e una pistola scacciacani per rapinarlo. Il ragazzo, 28 anni, che abita al Campasso nel quartiere di Sampierdarena, terrorizzato dalle armi che avevano in pugno, ha detto loro di avere in casa solo 5 euro ma ha spiegato che poteva ritirare del denaro.

Cosi i due, un maggiorenne e un minorenne, hanno preso l’auto del giovane. Il maggiorenne, che aveva il coltello, ha messo via l’arla e si è messo alla guida dell’auto della vittima. Il minore si è seduto dietro puntando la pistola finta – ma priva del tappo ross – in direzione del malcapitato che ha consegnato bancomat e codice al maggiorenne che è sceso e ha ritirato 500 euro. Poi i due sono fuggiti.

Il ragazzo a quel punto ha chiamato la polizia che dopo una breve indagine – alla descrizione della vittima – è risalita alla coppia di rapinatori che avevano ancora in tasca il bancomat del rapinato e la pistola giocattolo.

Il maggiorenne – un 25enne rumeno – è stato arrestato e la convalida dell’arresto, davanti alla gip Elisa Campagna si è tenuta nei giorni scorsi. Lui avrebbe detto di non aver visto che il minorenne teneva la pistola puntata anche in auto. La giudice ha convalidato il fermo e disposto per lui la custodia cautelare in carcere per rapina pluriaggravata. E’ stato anche denunciato per il possesso del coltello e per violenza privata. Anche il minorenne, che ha 16 anni, è stato arrestato.