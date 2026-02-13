  • News24
Rapallo, varata la nuova Giunta: Antonella Aonzo vicesindaco e Filippo Lasinio assessore

La sindaca Ricci: "Con tutta la maggioranza ci impegneremo a dare nuovo slancio all'attività amministrativa"

Generico febbraio 2026

Rapallo. Nella mattinata di oggi, il Sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci, ha ufficializzato il conferimento degli incarichi di Giunta che completano l’assetto amministrativo cittadino.

Entrano formalmente nell’esecutivo la dottoressa Antonella Aonzo, a cui è stata affidata la carica di Vicesindaco con deleghe a Polizia Locale, Viabilità e Sicurezza – Sport – Rapporti con gli Enti Sovraordinati – Ufficio Elettorale e Anagrafe; il dottor Filippo Lasinio, nominato Assessore ai Lavori Pubblici – Urbanistica – Feste in onore di N.S. di Montallegro – Verde Pubblico.

“Accolgo con apprezzamento e stima il mio nuovo vicesindaco Antonella Aonzo e l’assessore Filippo Lasinio che entrano a far parte della nuova Giunta Comunale – dichiara il Sindaco Elisabetta Ricci – ad entrambi esprimo i migliori auguri di buon lavoro. Con tutta la maggioranza ci impegneremo a dare nuovo slancio all’attività amministrativa”.

