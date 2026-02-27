Rapallo Pallanuoto a Napoli per la final six di Coppa Italia

Rapallo. La Rapallo Pallanuoto è pronta a giocarsi il primo trofeo stagionale. Dal 6 all’8 marzo, il Centro Federale “F. Scandone” di Napoli, ospiterà la Final Six di Coppa Italia di Serie A1 femminile e le gialloblù entreranno in vasca direttamente in semifinale.
La squadra di mister Luca Antonucci scenderà in acqua sabato 7 marzo alle ore 16.30 contro la vincente del quarto di finale tra L’Ekipe Orizzonte e C.S. Plebiscito Padova.
La semifinale sarà trasmessa in diretta su RaiSport.
Un traguardo importante per il Rapallo Pallanuoto che si presenta all’appuntamento tra le prime quattro formazioni della competizione. La Final Six rappresenta un banco di prova di altissimo livello e il gruppo sta preparando con attenzione l’impegno di Napoli, consapevole del valore delle avversarie ma determinato a giocarsi le proprie carte.
La Coppa Italia entra dunque nel vivo: a Napoli si assegna il primo titolo della stagione.