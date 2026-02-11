Rientra la crisi politica a Rapallo, il centrodestra si ricompatta: “La giunta Ricci va avanti”

Rapallo. “La giunta Ricci va avanti. I coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, riuniti nel tardo pomeriggio, hanno raggiunto l’accordo per la prosecuzione dell’amministrazione di Rapallo nel segno dell’unità della coalizione di centrodestra, del rispetto dei cittadini che l’hanno votata e della responsabilità politica e civica”.

È quanto si legge nella nota unitaria arrivata nella serata di mercoledì e firmata dai coordinatori regionali Matteo Rosso (Fdi), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati)

Crisi rientrata quindi nella città del Tigullio dove i consiglieri di Forza Italia – trainati dall’ex sindaco CarloBagnasco oggi capogruppo in Regione – avevano firmato una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca Elisabetta Ricci insieme ai colleghi dell’opposizione. “La sindaca Ricci non ascolta, non dialoga, non governa. Ha perso ogni rapporto reale con la cittadinanza. Da tempo i cittadini ci chiedono una cosa semplice e chiara: mandare a casa questa amministrazione, prima che i danni diventino irreversibili”, spiegavano.

Nelle ultime ore era stata fissata la data del consiglio comunale che avrebbe dovuto votare la mozione di sfiducia, il 23 febbraio. Ma la nota della maggioranza fa venir meno l’ipotesi di una caduta della giunta con ritorno al voto anticipato. Determinante sembra stata la mediazione del presidente ligure Marco Bucci, al lavoro per ricomporre la frattura, come aveva dichiarato negli scorsi giorni.

“La volontà di mediazione e di continuità tanto da parte di Forza Italia quanto della sindaca Elisabetta Ricci ha portato a una sintesi in grado di corrispondere alle esigenze espresse da Forza Italia, che avrà un ruolo rafforzato, quanto della sindaca e dei suoi consiglieri impegnati a continuare a dare risposte alla città in un rinnovato clima di collaborazione e unità – si legge ancora nella nota del centrodestra -. A Elisabetta Ricci e alla sua giunta va un rinnovato sostegno nel ringraziarla, unitamente a Carlo Bagnasco, per la disponibilità di queste ore a chiudere la crisi e proseguire con nuovo slancio e costruttività”.