Rapallo, entrano le nuove consigliere e la sindaca Ricci rompe il silenzio

Rapallo. Si è svolta ieri sera la seduta del consiglio comunale di Rapallo durante la quale è stata deliberata la surroga dei nuovi consiglieri comunali Paola Daniela Tumiati e Lisa Canale.

Nel corso della seduta si è inoltre proceduto all’elezione dei nuovi componenti delle commissioni consiliari. La consigliera Paola Daniela Tumiati è stata designata quale componente della Prima Commissione consiliare, la consigliera Lisa Canale entrerà a far parte della Seconda Commissione mentre il consigliere Franco Parodi è stato eletto nella Terza Commissione.

Inoltre il consigliere Fabio Proietto entra a far parte della Commissione Elettorale.

Durante la seduta è intervenuta anche la sindaca Elisabetta Ricci: “Dopo giorni di silenzio ho ritenuto doveroso intervenire per ribadire il mio senso di responsabilità e l’impegno che porto avanti ogni giorno verso la nostra comunità. Ringrazio i tanti cittadini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza, ho scelto di non alimentare polemiche, ma di continuare a lavorare con determinazione, consapevole della complessità delle sfide che stiamo affrontando e dell’importanza di portare avanti pratiche strategiche per il futuro della città come l’approvazione del PUD. Con il nuovo vicesindaco, Antonella Aonzo, gli assessori e con tutti i consiglieri comunali di maggioranza vogliamo dare nuovo slancio all’azione amministrativa, nel segno della trasparenza, della concretezza e dell’interesse esclusivo di Rapallo e di tutti i suoi cittadini”.

“Un’amministrazione ora con una grande rappresentanza femminile come non era mai avvenuto nella storia del nostro Comune con la presenza di ben otto donne, compresa la sottoscritta all’interno del consiglio comunale. A tutte loro un particolare e rinnovato augurio di buon lavoro”.