Rapallo, Carannante annuncia esposto alla Corte dei Conti su opere extra-oneri sugli ex alberghi

"A distanza di anni, quelle opere non risultano realizzate né definitivamente acquisite dal Comune"

andrea carannante

Rapallo. Andrea Carannante, consigliere comunale del Comune di Rapallo, annuncia di aver presentato un esposto alla Corte dei Conti in merito alla mancata attuazione delle opere extra-oneri previste dalla convenzione del 28 giugno 2019 relativa agli ex Hotel Bel Soggiorno e Moderne & Royal.

“Parliamo di circa 500 mila euro − dice − destinati a opere pubbliche come compensazione urbanistica per la città. Una previsione chiara, formalizzata, quantificata. Eppure, a distanza di anni, quelle opere non risultano realizzate né definitivamente acquisite dal Comune. La questione è stata sollevata più volte attraverso interrogazioni consiliari e richieste formali agli assessori delegati. Non è mai arrivata una risposta chiara, né una tempistica certa. Solo rinvii, silenzi, vaghezze. Il punto non è polemizzare con i privati. Il nodo è l’inerzia dell’amministrazione. Quando si sottoscrive una convenzione urbanistica, l’Ente ha il dovere di vigilare e pretendere il rispetto degli impegni assunti a favore della collettività”.

Carannante attacca la maggioranza: “Oggi, però, l’impressione è che l’amministrazione sia più impegnata a gestire i propri equilibri interni che a tutelare con determinazione l’interesse pubblico. E questo è un problema politico prima ancora che amministrativo. In un momento in cui le risorse sono scarse e ogni euro conta, non possiamo permetterci immobilismi su somme già previste e dovute alla città. È il momento di stringere le maglie: l’azione amministrativa deve essere più precisa, più rigorosa, più severa. L’esposto alla Corte dei Conti nasce da una convinzione semplice: quando sono in gioco soldi pubblici e diritti della collettività, non si può far passare nulla sotto silenzio. La responsabilità viene prima delle dinamiche di palazzo”.

 

 

