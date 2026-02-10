Rapallo, calendarizzata la mozione di sfiducia per la sindaca Elisabetta Ricci

Rapallo. “Un atto di garanzia per tutti. Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato per lunedì 23 febbraio 2026 la seduta in cui si discuterà la mozione di sfiducia verso l’attuale Amministrazione di Rapallo. La convocazione nasce da un’attenta riflessione sulle possibili ripercussioni di questo passaggio per la città. L’obiettivo è offrire tempi rapidi e certi su un momento delicato della vita amministrativa, consentendo a tutte le forze politiche di esprimersi ed esercitare pienamente la propria responsabilità”.

Con queste parole il presidente del consiglio comunale di Rapallo Mentore Campodonico, ha commentato la convocazione della prossima seduta plenaria del 23 febbraio, dove sarà in votazione la mozione di sfiducia presentata da alcuni consiglieri di opposizione insieme però ai consiglieri di Forza Italia, oggi in maggioranza. “In situazioni come questa è compito delle istituzioni garantire chiarezza, rispetto reciproco e trasparenza, mettendo al primo posto gli interessi della comunità. L’auspicio è che il confronto in Consiglio Comunale si svolga con senso di responsabilità e attenzione esclusiva al bene di Rapallo”, ha poi concluso Campodonico.

A tenere le redini dell’operazione, l’ex sindaco e leader di Forza Italia Carlo Bagnasco, che ha giocato di sponda con gli esponenti della minoranza Francesco Angiolani e Andrea Carannante, che chiede le dimissioni subito: “La sindaca Ricci non ascolta, non dialoga, non governa. Ha perso ogni rapporto reale con la cittadinanza. Da tempo i cittadini ci chiedono una cosa semplice e chiara: mandare a casa questa amministrazione, prima che i danni diventino irreversibili. “La sfiducia non è un gesto tattico – aggiunge Carranante – ma un atto di responsabilità politica, il frutto di un percorso coerente che oggi rivendichiamo apertamente”.