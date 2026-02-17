  • News24
Progetto

Rap4rights, il progetto di Defence for Children è un podcast dedicato ai ragazzi

Attraverso il linguaggio hip hop il laboratorio offre un’occasione a giovanissimi con una storia difficile per raccontarsi in prima persona. Coinvolto il rapper Principe

Generico febbraio 2026

Genova. C’è un microfono che passa di mano in mano, un beat che fa da sfondo e parole che diventano racconto, denuncia, poesia. Da qui prende forma “Rap4Rights”, il nuovo podcast nato dall’esperienza di RapLab, il laboratorio di scrittura e performance hip hop promosso da Defence for Children International Italia,

Il podcast è una delle evoluzioni più recenti di un progetto che negli ultimi tre anni ha costruito spazi stabili di espressione per ragazze e ragazzi in particolari situazioni di difficoltà, spesso coinvolti in percorsi di riscatto sociale, di accoglienza, o di giustizia. Attraverso il rap e i linguaggi della cultura hip hop, RapLab offre un’occasione concreta per raccontarsi in prima persona, sviluppare consapevolezza dei propri diritti e sperimentare forme positive di partecipazione.

Attorno a RapLab si è progressivamente strutturato un vero e proprio ecosistema creativo. È stata infatti ideata unetichetta musicale, con la quale sono state pubblicate canzoni su Spotify, e aperto un canale Instagram dedicato, pensato come spazio di condivisione di contenuti, backstage e produzioni artistiche. Un percorso che mette al centro non solo il prodotto finale, ma soprattutto il processo: scrittura, confronto, ascolto reciproco, prove, registrazione, performance.

In un momento in cui i luoghi per la libera espressione si stanno restringendo, RapLab va decisamente controcorrente creando lo spazio per parlare, per rappare e a volte per gridare!” spiega Gabriella Gallizia di Defence for Children Italia.RapLab è uno spazio concreto, aperto e creativo, un presidio di partecipazione giovanile per ragazzi e ragazze a cui non basta sentir parlare di loro, spesso a sproposito. Il ritmo sostiene la narrazione, lanalisi e la poesia di queste vite ancora giovani ma capaci di dire tantissimo al mondo degli adulti.”

Per i ragazzi e le ragazze, alcuni con storie difficili, il laboratorio rappresenta unoccasione di riconoscimento: essere visti non come problema”, ma come portatori di narrazioni, talenti e prospettive sulla realtà.

La scelta del linguaggio hip hop non è casuale. Nato come espressione delle periferie e delle minoranze, il rap è da sempre uno strumento di racconto diretto della realtà, capace di unire denuncia sociale e costruzione di identità. Un linguaggio che parla ai giovani senza mediazioni, e che allo stesso tempo offre agli operatori, agli educatori e ai professionisti del sistema giustizia uno strumento potente di relazione e di lavoro educativo.

In questo senso, RapLab e Rap4Rights assumono anche un forte valore educativo. Nei contesti legati alla giustizia, laboratori come questi contribuiscono a dare concretezza al principio costituzionale della funzione (ri)educativa, offrendo occasioni di responsabilizzazione, di espressione non violenta e di utile potenziamento delle  competenze.

Tra le figure artistiche che accompagnano il percorso, con una formazione ad hoc per ragazze e ragazzi, c’è Principe, nome darte del rapper torinese Massimiliano Cassaro:

“Con RapLab vogliamo mantenere vivo lo spirito autentico della strada e, oltre al piacere di stare insieme e allamore per le rime, affermare con forza i valori della cultura hip hop: inclusione, giustizia e resistenza contro ogni forma di discriminazione. Il nostro laboratorio è un pugno in faccia allindifferenza e al razzismo: qui non importa da dove arrivi o chi sei, conta solo quello che hai da dire. Prendere il microfono significa assumersi una responsabilità, e noi lo facciamo con determinazione, dando voce a chi ne ha bisogno e lottando per una cultura più giusta e inclusiva.”

Il progetto può contare su importanti collaborazioni, tra cui quella con il Genova Hip Hop Festival, che ha ospitato e valorizzato le produzioni dei ragazzi, e sul sostegno fondamentale della Fondazione Alta Mane Italia, che ha finanziato il percorso, rendendo possibile lo sviluppo delle attività e delle produzioni artistiche.

Rap4Rights si inserisce così come tassello ulteriore di un cammino più ampio: portare fuori dai laboratori le voci dei giovani, renderle accessibili, ascoltabili, condivisibili. Non un racconto su di loro, ma un racconto fatto da loro.

