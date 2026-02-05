Genova. Anche i 43 alberi in vaso sistemati nella Radura della Memoria verranno sottoposti nei prossimi giorni a un check-up per valutarne lo stato di salute.

A renderlo noto il Municipio Polcevera, che ha avvistato che lo screening partirà il 10 febbraio. Le piante verranno temporaneamente spostate dalla posizione attuale, ma verranno valutate sul posto: quelle che non risulteranno in condizioni idonee saranno sostituite. L’intervento avrà una durata complessiva di circa un mese.

I lavori interesseranno in particolare la zona centrale, con l’anello degli alberi. L’area destinata ai bambini resterà agibile.

L’intervento, eseguito interamente da Aster, “rappresenta una fase propedeutica al lavoro definitivo, che prevede la realizzazione della Radura della Memoria con una struttura di legno più duratura. Saranno mantenuti 43 alberi, che verranno collocati in una grande fioriera ad anello sottostante la pedana”, fa sapere il Municipio, che assicura che i lavori saranno terminati entro l’estate.