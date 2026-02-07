Radici solide e sguardo alto verso il futuro, le celebrazioni dell’Ordine degli Avvocati di Genova

Genova. È coincisa con una ampia e qualificata partecipazione la tradizionale Cerimonia dedicata alla valorizzazione della professione forense, al riconoscimento dei percorsi professionali più longevi e all’accoglienza dei nuovi iscritti all’Albo, organizzata questa mattina dall’Ordine degli Avvocati di Genova presso il Centro Cultura e Attività Forensi di via XII Ottobre.

In apertura il Presidente dell’Ordine, Stefano Savi – alla presenza fra gli altri del giudice della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli, del Presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, del Vice Sindaco Alessandro Terrile e del pubblico ministero Luca Scorza Azzarà in rappresentanza della Procura – ha ricordato le figure degli avvocati Gianni Di Benedetto, cui sono stati dedicati i giardini di Portoria, e Fernanda Contri, recentemente scomparsa.

“Questo per noi è un giorno di festa – le parole di Savi – I colleghi premiati oggi per la loro lunga attività professionale dimostrano la capacità di seguire il cambiamento della professione, tenendo ben saldi i principi che oggi trasmettiamo simbolicamente e non solo ai giovani colleghi che entrano a far parte del nostro Ordine. Siamo felici che chi ha rappresentato la prestigiosa attività forense con grande merito oggi possa passare il testimone a chi lo farà negli anni futuri, tenendo ben a mente chi siamo, cosa facciamo e cosa significhi la professione dell’avvocato: anteporre l’interesse della parte assistita a quello personale, agire impersonificando l’articolo 24 della Costituzione, essere una garanzia di competenza per chi si rivolge a noi. Dobbiamo inoltre essere consapevoli di quello che è il nostro indispensabile ruolo nel processo, insieme agli altri soggetti della giurisdizione, con il fine ultimo di arrivare ad una giustizia veramente giusta”.

Le targhe celebrative sono state consegnate a Mario Sguerso per i 70 anni di iscrizione all’Albo; a Sergio Maria Carbone, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Enrico Delle Piane, Sergio G.B. Formento e Annaclara Longobardi per i 60 anni; a Rodolfo Bozzo, Renzo Guerrini, Renato Mottola, Franco Rusca e Amina Longobardi per i 50 anni.

Durante la mattinata sono stati inoltre premiati i Commissari d’Esame 2024/2025: Pietro Bogliolo, Francesca Poggi, Alexander Beecroft e Giorgio Fossa. Ancora, per quanto riguarda i riconoscimenti AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) il Premio Clori Iovine Riccio Tabassi è stato assegnato alla più giovane abilitata dell’ultima sessione d’esame, Erica Curti, mentre il Premio Giuseppe Ferraris è andato a Francesco Peloso come più giovane abilitato. Il Premio Toga “Filippo Gramatica”, promosso invece dalla Camera Penale, è stato conferito a Greta Mancuso.

Infine, ecco i nomi delle ‘matricole’ cui l’Ordine di Genova ha dato il benvenuto: Massimiliano Alloise, Chiara Andrei, Pietro Botto, Martina Bruno, Edoardo Caminale, Erica Curti, Manuela Del Bianco, Diomira Delu’, Giada Donati, Andrea Denaro, Giorgio Fossa, Giacomo Fossati, Stefano Fulcheri, Simone Giusquiami, Maria Guzzini, Gianluca Martinelli, Nicole Meyerhoff, Andrea Miglia, Aurora Moncheroni, Tanya Melissa Sagnay Moran, Gaia Nicolini, Edoardo Oliva, Lorenzo Paglia, Francesco Pallotta, Gioele Patrone, Francesco Peloso, Mara Pini, Martina Revelant, Alessandro Riggio, Stefano Romano, Emanuele Sciutto, Silvia Stella, Federica Tiscornia, Lorenza Turlizzi, Francesca Valentini, Alessio Vrenna, Gaia Zecchi.