Racing Force, dati di vendita in crescita nel quarto trimestre

Ronco Scrivia. Racing Force spa, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul mercato Euronext Growth a Milano e Parigi, comunica i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2025 e all’intero esercizio: ricavi consolidati del quarto trimestre 2025 pari a 17,9 milioni, in crescita di +3,1 milioni, pari al +20,9%, rispetto a 14,8 milioni nel quarto trimestre 2024 (+23% a cambi costanti); ricavi consolidati dell’anno pari a 73,1 milioni, in aumento di +7,5 milioni, pari al +11,4%, rispetto a 65,7 milioni nell’esercizio precedente (+12,3% a cambi costanti).

A perimetro costante, escludendo i ricavi derivanti dai servizi di radio comunicazione registrati dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll, operativa da luglio 2025, la crescita è stata pari a +20,3% nel trimestre e +10,6% nei dodici mesi (+22,3% e +11,5% rispettivamente, a cambi costanti). La raccolta ordini del quarto trimestre ha continuato a registrare una significativa crescita double-digit rispetto all’esercizio precedente, in linea con l’andamento dei primi nove mesi.

Nel corso del 2025, le vendite di Driver’s Equipment hanno segnato un incremento pari a +€ 6,7 milioni (+13,8%) rispetto all’esercizio precedente (+€ 2,4 milioni, pari al +22,4% nel quarto trimestre). A trainare la crescita sono stati sia i capi di equipaggiamento tecnico per piloti a marchio Omp sia i caschi Bell, sostenuti dal successo dei nuovi modelli omologati secondo i più recenti standard di sicurezza.

Il fatturato delle Car Parts è risultato in flessione di -0,6 milioni di euro (-4,4%), principalmente a seguito del ritardo nei programmi di produzione, tutti peraltro confermati, di alcune importanti case automobilistiche.

Il segmento Other ha registrato una decisa crescita nel 2025, pari a +1,4 milioni (+30,6%) rispetto all’esercizio precedente, grazie alle vendite di abbigliamento a marchio Racing Spirit (+22,1%), al contributo apportato dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll per €0,5 milioni, ed alle prime consegne di caschi a marchio Hps al ministero della Giustizia dei Paesi Bassi nel Q4 2025 per 0,5 milioni.

In termini di aree geografiche, il Gruppo ha consolidato ulteriormente la propria posizione di leadership all’interno della macro-regione Emea, con una crescita delle vendite di +6,3 milioni (+14,6%) nell’esercizio e di +2,8 milioni (+29,3%) nel quarto trimestre 2025. Al netto dei ricavi generati da Zeronoise Communication Services Wll, la crescita in Emea è stata del +13,4% nell’esercizio e del +28,2% nel quarto trimestre 2025, sostenuta in particolare dal progressivo aumento delle vendite di caschi Bell omologati secondo il nuovo standard Fia, entrato in vigore all’inizio dell’anno.

Nelle Americhe, il fatturato dell’esercizio 2025 si è attestato a 16,5 milioni, in aumento di +1,3 milioni rispetto al 2024 (+8,4% a cambi correnti, +12,5% a cambi costanti), grazie alle vendite di equipaggiamento per pilota a marchio Omp e al contributo dei caschi Bell, particolarmente rilevante a partire dal quarto trimestre 2025, in cui i ricavi nella macro-regione hanno registrato una crescita del +13,2% (+21,9% a cambi costanti), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi standard di omologazione Snell a partire dal mese di ottobre.

In Asia Pacifico, le vendite dei dodici mesi sono risultate pari a 7,5 milioni, in lieve diminuzione rispetto al 2024 (-0,1 milioni, pari al -1,2%). Il risultato riflette, da un lato, una crescita diffusa nei principali mercati della regione, in particolare a doppia cifra in Cina e Giappone, sostenuta dal contributo positivo di tutte le macro-categorie di prodotto e, dall’altro, una diversa pianificazione degli acquisti da parte di un primario dealer in Australia, con consegne posticipate al Q1 2026.

Per quanto riguarda i canali di vendita, il fatturato generato dai Dealer nel corso dell’esercizio ammonta a 41,9 milioni, in aumento di +2,5 milioni (+6,5%) rispetto all’esercizio precedente, grazie al forte incremento del quarto trimestre, pari a +2,4 milioni (+30,5%) rispetto al Q4 2024.

Nel corso dell’esercizio, le vendite verso Team & Car Manufacturer sono aumentate di +1,7 milioni (+9,9%), sostenute dagli accordi di partnership tecnica in vigore nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali.

Le vendite verso clienti classificati nella categoria Other hanno registrato una crescita di +3,2 milioni (+34,4%) nei dodici mesi e di +0,6 milioni (+21,5%) nel quarto trimestre, grazie principalmente all’aumento dei ricavi relativi ai prodotti a marchio Racing Spirit destinati al canale corporate, al contributo di Zeronoise Communication Services rilevato nel Q3 ed alle prime consegne di caschi antisommossa al Ministero della Giustizia dei Paesi Bassi nel Q4 2025.

Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group, dichiara: “Il 2025 ha rappresentato un passaggio strategico fondamentale per Racing Force Group, con la conclusione del piano di investimenti lanciato a fine 2022. I risultati ottenuti in termini di vendite negli ultimi anni, ed in particolare nel 2025, confermano non solo la solidità del nostro percorso di crescita, ma soprattutto la nostra capacità di immaginare e costruire il futuro della sicurezza e delle prestazioni nel motorsport e oltre. La forza dei marchi Omp e Bell, insieme al contributo di tutte le realtà del Gruppo, dimostra che il nostro ecosistema industriale è oggi un motore di innovazione riconosciuto a livello globale. Gli investimenti realizzati a Ronco Scrivia e in Bahrain non sono semplici ampliamenti infrastrutturali: sono un tassello della nostra visione di lungo periodo, che mira a creare un modello produttivo sempre più avanzato, sostenibile, globale e in grado di integrare tecnologie e prodotti di nuova generazione. Guardiamo al 2026 e ai prossimi anni con ambizione. La raccolta ordini di fine 2025 ed inizio 2026, particolarmente positiva, ha confermato che le nostre previsioni di significativa crescita per l’esercizio in corso sono raggiungibili, portando ad un ulteriore rafforzamento della nostra leadership nel motorsport e accelerando la diversificazione nel settore della difesa e delle forze dell’ordine.”