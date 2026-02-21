Questura, entra in servizio la nuova portavoce Laura Visconti

Genova. Si è insediata nei giorni scorsi la nuova portavoce della questura di Genova: è la dottoressa Laura Visconti, commissaria della Polizia di Stato, che sostituisce la commissaria capo Ambra Formicola.

Originaria di Lucca e laureata in giurisprudenza all’Università di Pisa nel 2021, Visconti ha conseguito nel 2022 un master di II livello in Diritto Amministrativo presso la LUISS Guido Carli, ed è entrata a far parte dell’amministrazione della pubblica aicurezza nel 2024.

Ha frequentato il 113° Corso di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, durante il quale ha conseguito il Master di II livello in Organizzazione e Politiche di Pubblica Sicurezza presso la LUISS Guido Carli.

Al termine del corso, assegnata alla Questura di Genova, ha svolto l’incarico di funzionario presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con impiego H24 in servizi di controllo del territorio e di prossimità nei confronti della cittadinanza, in particolare delle categorie fragili.