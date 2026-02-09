  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dossier

Qualità dell’aria, il nuovo rapporto di Legambiente: Genova migliora sulle polveri sottili

Nonostante il dato positivo, restano criticità soprattutto in vista dei nuovi limiti europei previsti dal 2030

Panorama genova valbisagno marassi

Genova. Il nuovo rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente analizza la qualità dell’aria nei capoluoghi italiani e mostra un miglioramento generale dello smog, ancora però insufficiente per un reale cambio di rotta. Nel 2025 sono scesi a 13 i capoluoghi che hanno superato i limiti giornalieri di PM10, contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022.

Nonostante il dato positivo, restano criticità soprattutto in vista dei nuovi limiti europei previsti dal 2030. Applicando già oggi quei parametri, il 53% delle città sarebbe fuori norma per il PM10, il 73% per il PM2.5 e il 38% per l’NO2. A questo si aggiunge la nuova procedura di infrazione avviata a gennaio 2026 dalla Commissione europea contro l’Italia per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

In Liguria il monitoraggio ha riguardato biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM2.5 e PM10). Il dato più critico riguarda Genova per l’NO2, con 27 microgrammi per metro cubo, oltre il limite europeo di 20. La Spezia e Savona peggiorano rispetto allo scorso anno ma restano sotto la soglia, rispettivamente con 19 e 16 microgrammi. A livello nazionale i valori peggiori si registrano a Napoli, Torino, Palermo e Milano, mentre il 38% delle città non rispetta il limite.

Per il PM2.5, legato alle patologie respiratorie, tutta la Liguria rispetta il limite europeo di 10 µg/m3, ma resta sopra il valore indicato dall’OMS di 5 µg/m3. Genova e Savona si attestano a 10 µg/m3, mentre La Spezia scende a 8. I valori peggiori in Italia si concentrano nella Pianura Padana, con picchi a Monza, Cremona e Rovigo.

Sul PM10 migliorano Genova e La Spezia, mentre Savona peggiora leggermente. Tutte le città liguri restano sotto il limite europeo di 20 µg/m3 ma sopra quello OMS di 10. Nel complesso la Liguria risulta tra le aree migliori in Italia. Imperia non rientra nella classifica per la presenza di una sola centralina, ma i dati indicano comunque una buona qualità dell’aria senza sforamenti. Le situazioni peggiori a livello nazionale si registrano a Cremona, Lodi, Cagliari, Verona, Torino, Napoli e Vicenza.

Parzialmente soddisfatto dei risultati Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria, che così commenta: «La qualità dell’aria in Liguria presenta dei buoni valori per le polveri sottili mentre a Genova continua ad essere problematico il valore del Biossido di Azoto, NO2. Evidentemente le misure adottate finora non sono sufficienti e si rende necessario un intervento più incisivo da parte della nuova giunta sulla riduzione dell’inquinamento prodotto dalle navi e dal traffico urbano per tutelare la salute pubblica. Non possiamo fare a meno di pensare che le recenti indicazioni per introdurre in alcune strade il limite dei 30 km/h oltre che essere fondamentale per salvare la vita delle persone negli incidenti stradali potrebbe migliorare anche la qualità dell’aria e quindi salvare delle vite anche dal punto di vista sanitario».

Le concentrazioni di NO2, PM2.5 e PM10 sono espresse in microgrammi per metro cubo di aria. L’analisi ha considerato 105 capoluoghi per l’NO2, 93 per il PM2.5 e 103 per il PM10, calcolando la media annuale attraverso le centraline urbane ufficiali delle Arpa.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.