Protesta

“Senza di noi non c’è futuro”, a Genova la mobilitazione di agricoltori e pescatori

Appuntamento in darsena per poi muoversi verso De Ferrari: "Risorse stanziate ma non erogate, pagamenti bloccati, bandi fermi e sottrazione di zone di pesca stanno mettendo a rischio centinaia di imprese"

Generico febbraio 2026

Genova. I pescatori e gli agricoltori liguri scendono in piazza per protestare contro la crisi in cui sono precipitati i due settori: “Centinaia di aziende agricole e imprese ittiche sono a rischio chiusura“.

La manifestazione, organizzata da Coldiretti, è fissata per il pomeriggio di lunedì 23 febbraio. I pescatori arriveranno dal mare in darsena alle 18, dove si ricongiungeranno agli agricoltori da tutto il territorio, e insieme partiranno in corteo verso piazza De Ferrari per arrivare sotto il palazzo della Regione.

Risorse stanziate ma non erogate, pagamenti bloccati, bandi fermi e sottrazione di zone di pesca stanno mettendo a rischio centinaia di imprese – sottolineano da Coldiretti –  L’agricoltura e la pesca liguri non possono più aspettare”.

Lo scorso 6 febbraio Coldiretti Liguria aveva incontrato l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana, insieme all’Autorità di Gestione, al Dirigente degli Ispettorati Agrari e alcuni funzionari. Un incontro straordinario, richiesto e voluto dall’organizzazione per discutere delle principali problematiche del comparto agricolo regionale.

“A seguito della chiusura del PSR 2014-2022 e del primo Tavolo Verde del 9 gennaio, permangono alcune criticità già segnalate a fine anno e ribadite a inizio 2026 – hanno spiegato dall’associazione – I pagamenti dei premi spettanti per le annualità 2024-2025, l’apertura dei bandi per il 2026 e le opportunità per le imprese agricole derivanti dal nuovo regolamento sugli agriturismi sono le questioni più urgenti”.

