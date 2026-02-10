Progetto ARTOUR e innovazione: servizi tecnologici gratuiti per turismo e cultura

Genova. Il progetto ARTOUR apre una nuova opportunità per le imprese del turismo e dei servizi culturali dei territori transfrontalieri. Con la pubblicazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse, vengono messi a disposizione servizi tecnologici gratuiti pensati per accompagnare le micro, piccole e medie imprese nei percorsi di innovazione digitale legati all’intelligenza artificiale e alla robotica.

Finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, ARTOUR – Artificial Intelligence and Robotics for Tourism è sviluppato da un partenariato transfrontaliero che vede come capofila l’Ecosistema dell’innovazione RAISE (Italia), insieme al Centro di Competenza START 4.0 (Italia), al Centro di Competenza ARTES 4.0 (Italia), all’Ecosistema dell’innovazione Next Generation Sardinia (Italia), alla Camera di Commercio e dell’Industria Nice-Côte d’Azur (Francia) e alla Cooperativa Petra Patrimonia Corsica (Francia).

Il progetto promuove una rete transfrontaliera tra centri di trasferimento tecnologico e attori dell’innovazione per accompagnare la transizione digitale del turismo e dei servizi culturali.

Avviso di manifestazione d’interesse ARTOUR

È stato pubblicato l’Avviso di manifestazione d’interesse per l’attivazione di servizi tecnologici messi a disposizione dal progetto Interreg Marittimo ARTOUR – Artificial Intelligence and Robotics for Tourism. Il progetto nasce con l’obiettivo strategico di rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (mPMI) operanti nella filiera del turismo e dei servizi culturali nei territori di Liguria, Sardegna, Toscana, Corsica e PACA, attraverso l’adozione consapevole e strutturata di tecnologie abilitanti, in particolare legate all’intelligenza artificiale (AI) e alla robotica.

Servizi per l’innovazione tecnologica delle mPMI

Il progetto ARTOUR prevede l’erogazione di servizi che consentono alle mPMI di avviare o rafforzare percorsi di innovazione tecnologica in modo semplice, guidato e privo di oneri economici diretti.

Le categorie di servizio sono state definite a seguito di un’analisi dei fabbisogni di innovazione emersi nelle filiere di riferimento e nell’area di cooperazione transfrontaliera. I servizi sono stati progettati per rispondere alle esigenze di una pluralità di soggetti, anche caratterizzati da livelli differenti di consapevolezza e maturità digitale nell’adozione di tecnologie quali intelligenza artificiale e robotica.

Servizi gratuiti e vantaggi per le imprese

I servizi sono completamente gratuiti per i beneficiari e non richiedono alcuna rendicontazione dei costi da parte delle imprese.

Ulteriori vantaggi includono:

• l’accesso a competenze altamente specialistiche e a infrastrutture tecnologiche avanzate messe a disposizione dai partner di progetto;

• l’opportunità di inserirsi in un ecosistema transfrontaliero di innovazione, favorendo networking, contaminazione e potenziali collaborazioni future;

• la possibilità di costruire una base informativa e progettuale utile per sviluppi successivi, inclusa la partecipazione a Open Call e iniziative di ricerca e innovazione.

Nel complesso, l’accesso ai servizi ARTOUR consente alle imprese di compiere un primo passo strutturato verso l’adozione di tecnologie emergenti, accelerando i processi di innovazione e rafforzando la propria competitività nel medio-lungo periodo.

Categorie di servizi attivabili

Le categorie di servizio attivabili sono:

• assessment e orientamento tecnologico;

• elaborazione di studi di fattibilità;

• formazione sull’uso delle tecnologie;

• realizzazione di proof of concept (PoC);

• valutazione di conformità Cyber & AI per soluzioni digitali;

• Test Before Invest di tecnologia laser scanner per la digitalizzazione di ambienti.

Tutti i servizi sono descritti nel rispettivo catalogo.

Chi può richiedere un servizio

Sono ammesse a manifestare il proprio interesse a ricevere servizi le startup e le mPMI che soddisfano i seguenti requisiti territoriali e operativi:

• avere la sede oppure un’unità locale all’interno del territorio di cooperazione del Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021–2027: Liguria; Sardegna; cinque province della costa Toscana (Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto); Corsica; Dipartimenti francesi delle Alpi-Marittime e del Var, situati nella Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur;

• operare principalmente nel settore turistico e/o culturale (gli esempi di settori di attività eleggibili sono elencati nell’Allegato I all’Avviso).

Quando e come presentare la domanda

Le imprese che rispettano i requisiti elencati possono presentare la manifestazione d’interesse entro e non oltre il 31/01/2027.

Ciascuna impresa può presentare una sola manifestazione d’interesse, ferma restando la possibilità di attivare più di una categoria di servizio nel rispetto dei limiti previsti dal regime degli Aiuti di Stato.