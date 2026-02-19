Pro Loco, quest’anno 102 “Eventi autentici liguri” in calendario col riconoscimento della Regione

Genova. Sono 102 gli eventi di 67 Pro Loco dell’Unpli Liguria inseriti nel Calendario 2026 degli Eventi Autentici Liguri. Si tratta degli appuntamenti che hanno ottenuto il riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria, con la collaborazione di Agenzia InLiguria. I 102 eventi (erano 76 del 2025 e 33 del 2024) sono distribuiti nelle quattro province liguri: 28 eventi in provincia di Imperia, 18 in provincia di Savona, 42 nella città metropolitana di Genova e 14 in provincia della Spezia.

Il calendario, giunto al terzo anno, è frutto del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato: quest’anno per la prima volta, in accordo con Unpli Liguria, sono state incluse tutte le Pro Loco iscritte all’Albo regionale, con la consegna a ciascuna della pergamena attestante il riconoscimento da parte dell’assessore al Turismo Luca Lombardi.

Per ottenerlo, gli eventi in calendario hanno dovuto rispettare i seguenti criteri: originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale-nazionale-internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto autentico a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa.

Gli Eventi Autentici Liguri con almeno 50 anni dichiarati di storicità per la scorsa edizione sono stati inseriti di diritto nel Calendario 2026, fatta salva l’eventuale espressa rinuncia per ragioni organizzative da parte delle Pro Loco coinvolte. Tra i 102 Eventi di quest’anno 10 hanno superato le 100 edizioni, mentre 33 hanno raggiunto il mezzo secolo di vita.

“Il calendario degli Eventi Autentici Liguri, giunto al terzo anno, riscuote sempre di più un grande interesse dato che, rispetto alla prima edizione del 2024, il numero degli eventi inseriti è più che triplicato – ha detto l’assessore Lombardi – Il Calendario ha lo scopo di valorizzare, attraverso il riconoscimento di Evento Autentico Ligure, tutte le manifestazioni che vedono coinvolte nell’organizzazione le Pro Loco liguri iscritte all’Albo Regionale: questi eventi rappresentano nel loro insieme le tradizioni culturali, storiche ed enogastronomiche dei nostri meravigliosi territori. È importante anche sottolineare – ha proseguito – che ben 64 eventi inseriti nel Calendario sono programmati in periodi diversi da quelli estivi di altissima stagione, che 75 hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra e 27 in località costiere. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di valorizzare le aree interne in quanto spesso presentano un’offerta di attrazione turistica pienamente complementare o alternativa a quella della costa. Non solo animazione territoriale a favore del turismo balneare, quindi, ma anche – ha concluso Lombardi – riscoperta delle tradizioni e della cultura locale, così ben radicate nell’entroterra ligure, che vengono sempre più apprezzate dai turisti e che costituiscono un valore aggiunto per le comunità e gli operatori economici”.

“Eventi Autentici Liguri nasce da un protocollo d’intesa tra Unpli Liguria e Regione Liguria – ha dichiarato la presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia Liguria Daniela Segale – Siamo partiti nel 2024 con 33 eventi per arrivare oggi a 102 eventi a calendario. Quest’anno, in accordo con la Regione, abbiamo aperto la partecipazione a tutte le Pro Loco liguri, anche quelle non iscritte ad Unpli. Come Unpli siamo molto orgogliosi di questa crescente partecipazione e ringraziamo l’assessore e il dipartimento Turismo di Regione Liguria per la grande attenzione rivolta al nostro mondo fatto di volontari che operano con passione per i propri territori”.