La denuncia dei pendolari novesi: “Principio d’incendio su un regionale sulla linea dei Giovi”

Genova. L’Associazione Pendolari Novesi denuncia un episodio avvenuto su un treno regionale proveniente da Torino e diretto a Genova lo scorso 5 febbraio: stando a quanto raccontato dai passeggeri a bordo, mentre il treno percorreva la galleria tra Mignanego e San Quirico si è verificato un guasto al sistema frenante che ha provocato un principio d’incendio, riempiendo di fumo le carrozze.

“I testimoni a bordo treno ci hanno riferito che il treno si è arrestato ma la situazione, essendo all’interno di un tunnel, è andata fuori controllo – spiega il presidente dell’associazione, Andrea Pernigotti – I passeggeri allarmati si sono spostati verso la coda del convoglio in modo ordinato, ma il fumo era ormai entrato in tutte le carrozze. Qualcuno ha chiamato il 112, non riuscendo a ricevere una risposta al primo tentativo in quanto in galleria cadeva la linea. Dopo 15 minuti circa il treno è ripartito percorrendo qualche decina di metri, per poi fermarsi nuovamente sul viadotto di Campomorone. C’è stato anche chi ha notato un adesivo risalente all’ultimo controllo manutentivo datato 2021 (ci auguriamo che la manutenzione più recente venga registrata in altra maniera)”.

“Altri viaggiatori hanno riferito che il treno aveva già avuto dei problemi a Novi Ligure, ma ciononostante, non è stato fermato, continuando a percorrere il suo tragitto con circa mezz’ora di ritardo. Dopo altri minuti di attesa, il convoglio è ripartito proseguendo la sua discesa verso la stazione di Genova Piazza Principe dove è arrivato con circa 45 minuti di ritardo”.

Nei giorni successivi è emerso che il treno ha frenato bruscamente poiché un passeggero aveva azionato il freno di emergenza allarmato da fumo.

“Vorremmo chiedere a Regione Piemonte, committente di questo servizio, di vigilare in maniera tale da assicurare al servizio materiale ferroviario in perfetto stato di manutenzione – conclude l’associazione – che possa garantire uno standard di sicurezza sufficiente per i passeggeri. Un viaggio per andare a lavorare o a studiare non deve trasformarsi in un’avventura quotidiana”.