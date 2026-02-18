Liguria. Una nuova perturbazione di origine atlantica sta per fare il suo ingresso nel Mediterraneo con precipitazioni anche sulla Liguria in arrivo dalla tarda serata di oggi, secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Al mattino cielo sereno o al più velato su gran parte della regione. Nel pomeriggio nuvolosità bassa in aumento mentre in serata arriveranno i primi rovesci dovuti al transito della perturbazione prima annunciata.

Venti: moderati o a tratti tesi a rotazione ciclonica.

Mare: molto mosso a levante, mosso a ponente.

Temperature: stazionarie le minime sulla costa tra +7 e +12° C, nell’interno tra -3 e +4°C. Massime in calo sulla costa tra +13 e +17°C, nell’interno tra +8 e +13°C.

Giovedì 19 febbraio, il meteo in Liguria

Fronte in transito nel corso della nottata e della prima mattinata, accompagnato da precipitazioni a carattere di rovescio e quota neve in calo fino a quote collinari nelle aree interne del Centro-Ponente e sui versanti padani. Miglioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio da Ponente a Levante già da metà mattinata.

Venti forti fino a burrasca da sud al mattino, in rotazione a nord nel corso della mattinata. Mare generalmente molto mosso. Temperature in sensibile calo.

Venerdì 20 febbraio

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature in nuovo aumento. Venti moderati e variabili. Mare molto mosso in graduale calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.