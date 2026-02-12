Genova. Continua la fase instabile sull’Europa centro-meridionale, con nuovi impulsi atlantici in transito. Ecco le previsioni elaborate da Limet per Genova e la Liguria.

Giovedì 12 febbraio

Avvisi

Vento forte al mattino, con raffiche fino a 50-60km/h da Nord su Savonese e Genovesato, fino a 80-90km/h da Ovest davanti all’Imperiese ed al largo. Mare agitato, a tratti molto agitato al largo, con onde fino a oltre 4-5 metri e periodo oltre 10 secondi in serata sul centro levante. Prestare massima attenzione.

Cielo e fenomeni

Al mattino cieli velati a Ponente, nubi più compatte sui settori centro-orientali, con possibili rovesci tra la notte ed il primo mattino dal Tigullio verso est, sia sul settore costiero che nel relativo entroterra. Graduale miglioramento nel corso della giornata, con cieli perlopiù velati su tutta la regione.

Venti

Forte al mattino, con raffiche fino a 50-60 km/h da Nord su Savonese e Genovesato, fino a 80-90 km/h da Ovest davanti all’Imperiese ed al largo.

Mari

Molto mosso nel Savonese, agitato altrove, a tratti molto agitato al largo.

Temperature

Generalmente stazionarie o in lieve rialzo nei valori minimi. Costa: minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 13 e 17 gradi. Interno: minime tra 2 e 10 gradi, massime tra 7 e 15 gradi

Venerdì 13 febbraio

Avvisi

Mare agitato a Levante nel corso della notte, in rapida scaduta nel corso del mattino fino a molto mosso.

Cielo e fenomeni

Cieli al mattino inizialmente sereni o poco nuvolosi, con rapido incremento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, prima dell’arrivo di nuove precipitazioni attese nel corso della serata. Neve sulle Alpi Liguri e sulle vette Avetane oltre 1200-1300 metri.

Venti

Deboli o moderati dai quadranti meridionali

Mari

Mare agitato a Levante nel corso della notte, in rapida scaduta nel corso del mattino fino a molto mosso.

Temperature

In lieve calo nei valori minimi, massime stazionarie.

Sabato 14 febbraio

Avvisi

Venti forti da Nord su tutta la regione, con raffiche fino a 80-85 km/h sui crinali esposti, fino a 60-65 km/h agli sbocchi vallivi.

Cielo e fenomeni

Nel corso della notte ancora precipitazioni diffuse sulla Liguria, segue un graduale miglioramento nel corso del pomeriggio sui versanti marittimi, mentre proseguiranno deboli precipitazioni sui versanti padani. Neve sulle Alpi Liguri e sull’Appennino di levante, ma con quota neve in lieve aumento in quest’ultimo caso.

Venti

Forti da Nord su tutta la regione, con raffiche fino a 80-85 km/h sui crinali esposti, fino a 60-65 km/h agli sbocchi vallivi

Mari

Da mosso a molto mosso, a tratti agitato al largo.

Temperature

Minime in aumento, massime in calo.

[Seguire i prossimi aggiornamenti]