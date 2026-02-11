  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il commento

Premiazione “Passaporto dei Presepi”, Villani (Lega): “Solo attestato di partecipazione, giunta non rispetta le nostre tradizioni”

"Questa è stata un' altra dimostrazione di come questa Giunta Comunale non abbia rispetto né per le nostre tradizioni né per i nostri artigiani ed artisti"

premiazione presepi villani

Genova. La premiazione relativa al Passaporto dei presepi lascia uno strascico di polemica. L’evento, tenutosi tre giorni fa a Palazzo Ducale, secondo l’opposizione si sarebbe tenuto “sottotono”, anche a causa di una convocazione “arriva a sole 24 ore dall’evento”.

A scriverlo in una nota stampa Angela Villani, ex assessora municipale alla Cultura della Media Valbisagno, che attacca: “L’ iniziativa nasce circa 10 anni fa da una idea di un piccolo gruppo di Presepisti della Valbisagno, che hanno avuto l’ intuizione di creare un percorso guidato alla scoperta dei presepi storici e artigianali della vallata – sottolinea, per poi aggiungere – devo purtroppo rimarcare che  la sala del Maggior Consiglio era quasi vuota rispetto agli anni scorsi, i presepisti, il fulcro di questo progetto, sono stati convocati per il ritiro del premio solo 24 ore prima dell’ inizio della cerimonia e il premio per questi assoluti artigiani della tradizione cristiana, non è stato altro che un “attestato di partecipazione” anonimo e uguale per tutti“.

“Considerato l’ evento, sarebbe stato più opportuno far esibire anche uno dei tanti cori delle nostre chiese e parrocchie – conclude Villani – Questa è stata un’ altra dimostrazione di come questa Giunta Comunale non abbia rispetto né per le nostre tradizioni né per i nostri artigiani ed artisti“.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.