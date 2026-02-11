Premiazione “Passaporto dei Presepi”, Villani (Lega): “Solo attestato di partecipazione, giunta non rispetta le nostre tradizioni”

Genova. La premiazione relativa al Passaporto dei presepi lascia uno strascico di polemica. L’evento, tenutosi tre giorni fa a Palazzo Ducale, secondo l’opposizione si sarebbe tenuto “sottotono”, anche a causa di una convocazione “arriva a sole 24 ore dall’evento”.

A scriverlo in una nota stampa Angela Villani, ex assessora municipale alla Cultura della Media Valbisagno, che attacca: “L’ iniziativa nasce circa 10 anni fa da una idea di un piccolo gruppo di Presepisti della Valbisagno, che hanno avuto l’ intuizione di creare un percorso guidato alla scoperta dei presepi storici e artigianali della vallata – sottolinea, per poi aggiungere – devo purtroppo rimarcare che la sala del Maggior Consiglio era quasi vuota rispetto agli anni scorsi, i presepisti, il fulcro di questo progetto, sono stati convocati per il ritiro del premio solo 24 ore prima dell’ inizio della cerimonia e il premio per questi assoluti artigiani della tradizione cristiana, non è stato altro che un “attestato di partecipazione” anonimo e uguale per tutti“.

“Considerato l’ evento, sarebbe stato più opportuno far esibire anche uno dei tanti cori delle nostre chiese e parrocchie – conclude Villani – Questa è stata un’ altra dimostrazione di come questa Giunta Comunale non abbia rispetto né per le nostre tradizioni né per i nostri artigiani ed artisti“.