Precipitato dal terrazzino della scuola, migliorano le condizioni del bambino ricoverato al Gaslini

Pietra Ligure/Genova. Il bambino di 9 anni coinvolto nel drammatico incidente avvenuto la mattina del 24 febbraio alla scuola elementare Papa Giovanni XXIII, a Pietra Ligure, è ancora nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini ma le sue condizioni sono buone e domani potrebbe essere trasferito nel reparto di ortopedia.

Si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione per terminare la procedura medica, la quale richiede un periodo di sorveglianza per escludere complicazioni legate soprattutto al trauma cranico riportato a causa della caduta violenta.

Il bimbo, che è sempre rimasto vigile e cosciente fin dai primi soccorsi, era stato inizialmente stabilizzato al Santa Corona prima del trasferimento precauzionale nel capoluogo ligure.

L’episodio

Stando a quanto finora ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 10, durante l’intervallo, quando, durante un momento di gioco collettivo, il bambino si sarebbe alzato velocemente correndo contro un pannello della ringhiera che, improvvisamente, si è sganciato.

Sul posto sono intervenuti repentinamente i militi della Croce Bianca di Borgio, il personale medico, i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Asl per i rilievi del caso. Una delle ipotesi più concrete, al momento, è che alcuni bulloni possano aver ceduto inaspettatamente.

La Procura di Savona aprirà un fascicolo d’indagine per lesioni colpose contro ignoti, mentre l’amministrazione comunale ha avviato verifiche tecniche approfondite sull’edificio, oggetto negli ultimi anni di importanti investimenti per la manutenzione e l’adeguamento sismico.