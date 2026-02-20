  • News24
Cerimonia

Pra’, intitolato a don Giorgio Parodi il ponte ciclo-pedonale alla foce del rio San Pietro

Un sacerdote che ha vissuto tra la gente e per la gente, impegnato nel sociale e nella vita quotidiana della delegazione

Genova. Da oggi il ponte ciclo-pedonale alla foce del rio San Pietro, a Pra’, è intitolata a don Giorgio Parodi, indimenticato parroco della chiesa di San Rocco, molto amato dalla comunità praina, di tutto il Ponente e non solo.

Un sacerdote che ha vissuto tra la gente e per la gente, impegnato nel sociale e nella vita quotidiana della delegazione, tra visione per il futuro con la creazione del concorso “Mortaio d’oro“, che gli valse il soprannome di “prete del basilico”, alle forme più alte di pietas cristiana con la creazione di una casa di accoglienza per ragazze madri insieme alle suore di madre Teresa di Calcutta. Senza dimenticare le sue battaglie, condotte insieme alla cittadinanza, per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione della Fascia di Rispetto.

Vicino a don Gallo, che lo volle accanto all’inaugurazione del PalaCep, don Parodi fu protagonista di una sollevazione popolare di fronte all’ipotesi che la Curia potesse spostarlo di parrocchia.

L’intitolazione è avvenuta questo pomeriggio, sul canale di calma di Pra’, alla presenza delle assessore al Welfare Cristina Lodi e all’Istruzione, Formazione e Pari opportunità Rita Bruzzone, accompagnate dal presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio e con una benedizione di mons. Marco Doldi, vicario generale dell’Arcidiocesi di Genova.

