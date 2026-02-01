Portofino, il Comune vuole mettere il copyright sul nome: “Difesa da abusi e usi illegittimi”

Portofino. La giunta comunale ha deciso di tutelare la denominazione “Portofino”. In una delibera si legge: “Questa amministrazione è fortemente impegnata a preservare dagli abusi e dagli usi illegittimi il termine Portofino”. Da qui la necessità di acquisire l’assistenza di un legale al fine di supportare il Comune nella consulenza relativa alla tutela della denominazione Portofino.

Lo scrive LevanteNews: “Dato che il Comune non dispone, all’interno della sua struttura organizzativa, delle

professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, si rende necessario l’affidamento di un consulente legale”. La scelta è caduta sullo studio legale Rivellini, con sede a Genova.

Col nome di Portofino vengono proposti prodotti, iniziative, esercizi che sono fuori dal territorio comunale e dello stesso parco e che spesso non presentano lo stile del Borgo e possono causare un danno di immagine. Portofino vuole poter mettere un limite e dire la sua. Probabilmente considerare il nome Portofino al pari di un marchio depositato