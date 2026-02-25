  • News24
Nero su bianco

Un miliardo per il porto di Pra’, la firma a Singapore. Rixi: “Ampliamenti più contenuti rispetto al piano regolatore del 2001”

"Tra i punti chiave dell'intesa c'è anche una riduzione degli impatti ambientali con una crescita ordinata"

accordo psa pra' singapore

Singapore. Psa e Autoristà Portuale del Mar Ligure Occidentale hanno firmato a Singapore un’intesa che sblocca un miliardo di dollari di investimenti per le banchine di Pra’.

Alla missione era presente anche il viceministro Edoardo Rixi.

“L’intesa firmata tra Psa e Autorità portuale di Genova e Savona − commenta Rixi − sblocca un miliardo di dollari di investimenti privati su un’infrastruttura strategica per il Paese. L’accordo porterà il terminal Psa di Pra’ fino a 3 milioni di teu annui e prevede ampliamenti molto più contenuti rispetto a quanto stabilito dal piano regolatore del 2001, razionalizzando spazi e opere a mare. Tra i punti chiave dell’intesa c’è anche una riduzione degli impatti ambientali con una crescita ordinata. Un accordo che rafforza il ruolo del nostro Paese come hub logistico di riferimento nel Mediterraneo. Genova diventa così un modello replicabile per la blue economy di sviluppo sostenibile e industriale”.

Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi al termine dell’incontro a Singapore con i vertici di Psa e della Port Authority, alla presenza del presidente del porto di Genova, Matteo Paroli.

