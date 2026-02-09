  • News24
Intervento

Porto Antico, via all’abbattimento di altre 10 palme malate

Si tratta di esemplari caratterizzati da problemi strutturali, crepe nella corteccia e cavità lungo lo stipite. Altre 16 palme erano state abbattute a metà gennaio

abbattimento palme porto antico

Genova. Procede l’abbattimento delle palme malate al Porto Antico nell’ambito di messa in sicurezza delle alberature cittadine messo a punto da Aster.

Da lunedì a venerdì 13 febbraio gli operati della partecipata comunale saranno impegnati nell’abbattimento di 10 esemplari di palma caratterizzati da problemi strutturali, crepe nella corteccia e cavità lungo lo stipite. Altre 16 palme erano state abbattute a metà gennaio.

La giunta comunale, nell’ambito della task-force sul verde pubblico, sta dedicando particolare attenzione alle oltre mille palme sparse per tutta Genova, in molti casi attaccate da parassiti e malattie. Soprattutto a Nervi, dove due palme sono crollate nell’ultimo mese e mezzo. 

“L’obiettivo è passare da una gestione emergenziale a un processo di cura sistematico – ha spiegato l’assessora al Verde Francesca Coppola – stiamo valutando l’efficacia di fitofarmaci specifici per contrastare l’attacco dei patogeni per i quali è in corso una analisi di efficacia e utilità per le nostra palme. Dati che fino a oggi a Aster non sono mai stati chiesti“.

