Allarme dei patronati per le pratiche in tilt: “Da mesi disservizi del portale Inps”

Genova. I patronati del Cepa di Genova, il raggruppamento che unisce Inca Cgil Inas Cisl Ital Uil e Acli, lanciano l’allarme per il perdurare del malfunzionamento del portale online dell’Inps, una criticità che si protrae ormai da mesi e che sta determinando gravi disagi operativi e significativi rallentamenti nell’attività quotidiana degli uffici.

“Questo disservizio non solo compromette l’efficienza del lavoro svolto dai patronati, ma incide in maniera ancora più grave sui cittadini che si rivolgono alle nostre strutture per l’espletamento di pratiche fondamentali di natura previdenziale e assistenziale – sottolineano dal Cepa – L’impossibilità di accedere in modo stabile, completo e continuativo alle informazioni necessarie impedisce infatti di garantire la correttezza delle verifiche contributive, la tempestività delle valutazioni richieste e, più in generale, la qualità del servizio reso agli assistiti”.

“Non è accettabile che la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali venga di fatto subordinata a problematiche tecniche che si trascinano senza soluzione da mesi – concludono – Ribadiamo pertanto con forza l’urgenza di interventi immediati e risolutivi per ripristinare la piena funzionalità del portale INPS, così da consentire ai Patronati di svolgere con efficienza, responsabilità e continuità la propria attività di rappresentanza e assistenza”.