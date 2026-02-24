Ponte Monumentale, le nuove visite nel “ventre cavo” della grande opera simbolo di Genova

Genova. Il Centro Studi Sotterranei organizza visite guidate nel ventre cavo del Ponte Monumentale, recentemente restaurato. Calandosi da un tombino di Corso Andrea Podestà si entra in uno spettacolare mondo sotterraneo. Nel corso della visita i visitatori si muoveranno lungo la sommità dell’imponente arcata strutturale del ponte, attraversando contrafforti in pietra, archi sospesi e ampie aperture ellittiche che offrono scenari architettonici di grande fascino fino ad arrivare a un maestoso salone situato sotto la carreggiata di Corso Andrea Podestà.

Qui potranno vedere ancora intatte le Mura della Sesta Cinta fortificata di Genova che si innalzano per 20 metri di altezza, erette nel 1536 per volere di Andrea Doria.

DETTAGLI EVENTO

Turni di visita: ore 9:30, 11:00, 14:00, 15:30, 17:00.

Numero persone per turno: 15.

La visita ha una durata di circa 90 minuti.

Materiale fornito: casco con luce frontale a led, sottocasco e guanti monouso.

Il punto di ritrovo è presso l’ingresso dell’Ascensore Monumentale/Podestà (AMT Genova) in Corso Andrea Podestà, all’altezza del civico 5.

La prenotazione è obbligatoria si effettua solo telefonicamente al numero 3755346629 dalle 9.00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00 dei giorni feriali. No WhatsApp – No SMS