Polizia di Stato, entrati in servizio gli agenti del 231esimo corso neoassegnati a Genova

Genova. Hanno appena preso servizio gli agenti in prova assegnati dal dipartimento di Pubblica sicurezza alla questura di Genova, parte in avvicendamento a pari qualifica trasferiti ad altre sedi e a personale a breve in quiescenza, parte in potenziamento dell’organico.

La questora Burdese ha dato il benvenuto ai 60 agenti in prova complessivamente assegnati alla questura di Genova, compresi i commissariati distaccati di Pubblica sicurezza di Chiavari e Rapallo.

Gli agenti hanno prestato giuramento nei giorni scorsi, al termine del 231esimo corso di formazione frequentato presso le rispettive scuole Allievi agenti della Polizia di Stato di Alessandria, Brescia, Piacenza, Trieste, Peschiera del Garda, Vibo Valentia e Abbasanta.

Le agenti e gli agenti, alcuni provenienti dall’Esercito, dalla Marina Militare, dalla Polizia penitenziaria e dalle polizie locali dove hanno prestato servizio anche pluriennale, la maggior parte provenienti dalla vita civile, taluni neodiplomati, saranno impiegati in primis sia all’Ufficio Prevenzione Generale sia presso i commissariati cittadini e distaccati, in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso l’Ufficio immigrazione e la divisione Polizia Amministrativa per rinforzare i servizi al pubblico.

Al termine di un momento di presentazione ed informazione, che si è svolto nell’aula dedicata al commissario capo Antonio Esposito, durante il quale sono state illustrate le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia, la questora Burdese unitamente a vicario, dirigenti e funzionari, ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro.

L’elevata preparazione fornita dalle scuole di polizia frequentate e le pregresse esperienze maturate in diversi scenari operativi o lavorativi, nonché la forte motivazione sia professionale che per la sede di servizio dimostrata dai giovani agenti, ne consentirà una rapida integrazione a servizio della sicurezza di questo territorio.

Anche queste nuove assegnazioni, al netto del contestuale turn over, consentiranno un significativo potenziamento dei servizi della questura e dei commissariati del capoluogo e della Provincia.