Pizzo al Tombolo: arriva il marchio De.Co per il merletto ligure di Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. Arriva la De.Co. per il Pizzo al Tombolo di Santa Margherita Ligure.

A fregiarsi del marchio saranno il Comune di Santa Margherita Ligure, l’Associazione Amici del Tombolo, l’Associazione Amiche del Merletto, le persone fisiche iscritte all’elenco delle Merlettaie del Comune di Santa Margherita Ligure che dovranno attenersi al disciplinare che ne consente l’utilizzo.

L’istanza per l’iscrizione nel registro De. Co. è stata presentata da Marina Marchetti, già funzionaria dei Servizi Bibliotecari. Dal 2016, Marchetti segue per il Comune di Santa Margherita Ligure il progetto Unesco per la candidatura del merletto italiano quale patrimonio immateriale dell’umanità, e coordina il gruppo delle artigiane e merlettaie de “Il Bello delle donne liguri”.

La denominazione comunale d’origine (De.C.O.), o denominazione comunale (De.Co.), è un riconoscimento istituito e concesso dall’amministrazione per tutelare e valorizzare un prodotto tipico, una ricetta tradizionale, un’attività agroalimentare o un prodotto dell’artigianato (alimentare e non) in stretta correlazione col territorio e la sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d’origine vigenti.

La denominazione comunale d’origine, a differenza di marchi come Dop, Igp e Stg, non è un marchio di qualità, ma un’attestazione di tipicità. Per le merlettaie di Santa Margherita Ligure il riconoscimento certifica la tipicità del pizzo al tombolo che le merlettaie di Santa Margherita Ligure, con impegno e dedizione, continuano a realizzare preservando e tramandando una tradizione che pare affondi le sue radici nel XIII secolo, come riportato dallo storico Attilio Regolo Scarsella.

Per il logo De.Co. è stato scelto un simbolo che rappresenta la città e le sue espressioni cromatiche: una margherita realizzata in pizzo al tombolo su sfondo arancione.

La consigliera comunale con delega ai prodotti tipici locali Barbara Trabucco commenta: “La De.Co. arricchisce ulteriormente il percorso di valorizzazione del pizzo al tombolo di Santa Margherita intrapreso nel corso di questi anni. Non è un punto di arrivo ma una tappa verso ulteriori riconoscimenti”.