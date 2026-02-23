L’ex presidente del Senato Pietro Grasso al Ducale per il libro su Cosa Nostra

Genova. Dopo lo storico Luciano Canfora (oggi alle 18.30), sarà a Genova l’ex presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso per partecipare, mercoledì 23 febbraio, ore 18.30, Sala del Maggior Consiglio, al ciclo Un Palazzo di libri.

Grasso sarà a Palazzo Ducale in veste di autore: presenterà insieme a Nando Dalla Chiesa U MAXI. Dentro il processo a Cosa Nostra, il recentissimo libro edito da Feltrinelli e dedicato al maxiprocesso del 1986-87, del quale proprio Grasso fu giudice a latere ed estensore delle motivazioni delle sentenze che colpirono al cuore la Cupola.

Pietro Grasso, già procuratore nazionale antimafia, torna a quarant’anni esatti su uno degli snodi cruciali della storia del nostro paese: in quel processo furono inflitti 19 ergastoli e oltre 2600 anni di reclusione. L’ex presidente del Senato, che ha visto l’assassinio dei suoi amici di allora, Falcone e Borsellino su tutti, e ha seguito la trasformazione progressiva della mafia in un corpo via via infiltratosi in molti gruppi della imprenditoria e della politica, ripercorrerà i momenti di quello che può essere considerato un vero e proprio monumento giuridico.

Pietro Grasso ha iniziato la sua carriera in magistratura nel 1969 come pretore a Barrafranca. Dopo la conclusione del maxiprocesso, viene nominato consulente della Commissione antimafia. Nel 1991 sarà consigliere alla Direzione affari penali del Ministero di grazia e giustizia, il cui “guardasigilli” era Carlo Martelli, che chiamò anche Giovanni Falcone, e componente della Commissione centrale per i pentiti. A Palermo è stato Procuratore della Repubblica dal 1999 al 2004.

Dal 2005 al 2012 è stato Procuratore nazionale antimafia. Il 16 marzo del 2013 è stato eletto Presidente del Senato, ruolo ricoperto fino al 22 marzo del 2018. Il 14 gennaio 2015 è stato, dopo le dimissioni di Napolitano, presidente della Repubblica supplente, fino al 3 febbraio successivo, giorno del giuramento del presidente della Repubblica Mattarella.