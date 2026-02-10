Piccola media industria, eletto nella giunta nazionale di Confapi il ligure Carlo de Romedis

Genova. Carlo de Romedis, già presidente CONFAPI Liguria, è stato eletto nella Giunta Nazionale di CONFAPI, l’organo di governo della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Un risultato importante che porta Liguria ad un posto d’onore: si tratta, infatti, della prima volta che un imprenditore ligure entra a far parte della Giunta Nazionale Confederale , segnando un momento storico per la rappresentanza delle PMI della nostra regione a livello nazionale.

“Accolgo questa nomina con sincero orgoglio e ringrazio il Presidente Cristian Camisa per la fiducia – dichiara Carlo de Romedis –, entrare nella Giunta Nazionale di CONFAPI significa poter contribuire direttamente alle scelte strategiche della Confederazione e portare all’attenzione nazionale le esigenze reali delle piccole e medie imprese liguri, rafforzandone peso e visibilità nei luoghi in cui si assumono decisioni strategiche per il futuro del Paese». CONFAPI è la Confederazione che rappresenta, tutela e promuove la piccola e media impresa privata italiana, interlocutore riconosciuto delle istituzioni nazionali ed europee sui temi dello sviluppo economico, del lavoro, della contrattazione collettiva e delle politiche industriali. L’ingresso di de Romedis assume un valore che va oltre il piano individuale. «Questa elezione rappresenta un riconoscimento importante per la Liguria – sottolinea l’imprenditore genovese –, è un segnale di grande attenzione verso il territorio dove CONFAPI sta crescendo negli ultimi anni con impegno e risultati concreti”.

Carlo de Romedis ha iniziato la propria attività nell’azienda di famiglia operante nel settore conciario, maturando anche un’importante esperienza internazionale e conseguendo la laurea in Scienze Economiche presso l’Università di Buenos Aires. Rientrato in Italia, ha operato nel settore dell’import-export e successivamente ha ricoperto ruoli di vertice in aziende e istituzioni pubbliche e private. È stato capo di gabinetto dell’assessorato allo sviluppo economico della Regione Liguria, amministratore delegato di Sviluppo Italia Liguria spa, direttore generale di Italia Turismo spa, amministratore delegato di Walcon Marine srl, direttore generale di Barceló Italia spa, responsabile EMEA della divisione Hospitality di Realty Advisory spa e direttore generale di ACP Industries spa (gruppo JSW Steel). Dal 2021 è tornato stabilmente a Genova, dove oggi gestisce l’azienda di famiglia della moglie, attiva nella distribuzione di materiali edili e nella lavorazione di rifiuti da costruzione e demolizione. Dal 2022 è presidente di CONFAPI Liguria.