Piano casa, Cavo (Noi Moderati): “Necessario intervenire sulla fascia grigia”

Roma. “La crisi abitativa è un tema complesso che non riguarda solo l’Italia, ma tutta l’Unione europea. L’accesso alla casa è sempre più difficile: l’offerta di alloggi a lungo termine si riduce anche a causa della crescita degli affitti brevi turistici, mentre le procedure di sfratto non garantiscono un equilibrio adeguato tra tutela della proprietà e protezione sociale”, ha dichiarato in aula la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo durante il Question time.

“L”età media, a livello europeo, per l’acquisto della prima casa è salita a 34 anni, segnale evidente delle difficoltà che colpiscono giovani, coppie e lavoratori. Per questo, Noi Moderati abbiamo chiesto al Ministero delle Infrastrutture quali iniziative intenda assumere per facilitare l’accesso agli immobili abitativi, rivedendo la normativa sugli sfratti, agevolando fiscalmente le locazioni a lungo termine e prevedendo contributi per gestori esperti che destinino alloggi a tariffe calmierate a studenti, giovani coppie, lavoratori e famiglie”.

“È fondamentale – prosegue Cavo – intervenire sulla “fascia grigia”, cittadini che non sono abbastanza indigenti per accedere all’edilizia popolare ma non hanno redditi sufficienti per sostenere i prezzi del libero mercato. Accogliamo con favore l’impegno del ministro e del governi per il supporto, confermato nella risposta al Question time, proprio per quest’area. Bene il miliardo e mezzo, annunciato oggi, per la ristrutturazione di 60.000 alloggi, perché recuperare il patrimonio esistente è più rapido che costruire ex novo”.

“Positivo anche il miliardo destinato a progetti innovativi e sperimentali nell’ottica di proseguire in una politica abitativa destinata all’emergenza, ma anche più in generale al sociale. Occorre dare sempre più risposte a coppie giovani, lavoratori in trasferta, giovani. Concordiamo con il ministro: sarebbe bastata la metà dei fondi destinati al Superbonus per eliminare liste di attesa dell’edilizia residenziale pubblica e per avere risorse ingenti già destinate a dare risposte all’area grigia”, ha concluso.