  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggiornamento

Peste suina, altri 7 casi sui cinghiali in Liguria: oltre 1.200 dall’inizio dell’emergenza

Sei in provincia di Genova, due a Rapallo (in totale 17), una a San Colombano Certenoli (7) due a Serra Riccò (38), una a Zoagli (2)

cinghiale

Genova. Salgono ancora i casi di peste suina in Liguria, secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Istituto zooprofilattico sperimentale.

Questa settimana sono state riscontrate 7 nuove positività sui cinghiali: sei in provincia di Genova, due a Rapallo (in totale 17), una a San Colombano Certenoli (7) due a Serra Riccò (38), una a Zoagli (2); uno in provincia di Spezia a Brugnato (primo caso). Il totale in regione sale a 1.227 casi.

Con il nuovo caso di Brugnato sale a 193 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in regione rimane fermo a 803 casi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.