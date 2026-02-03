  • News24
In mare

Peschereccio affondato a Portofino, continuano le ricerche del comandante rimasto a bordo

Secondo quanto ricostruito l'uomo sarebbe stato visto rientrare in cabina di controllo prima che la barca si inabissasse

Genova. Non si fermano le operazioni di ricerca del comandante dell’Acquario, il peschereccio affondato nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 2 febbraio. L’incidente è avvenuto nelle acque antistanti il promontorio di Portofino, a seguito di una falla che non ha lasciato scampo all’imbarcazione. A bordo si trovavano due persone: il comandante, del quale si sono perse le tracce, e un giovane pescatore di 28 anni, tratto in salvo poco dopo il sinistro.

Secondo quanto ricostruito, a oltre tre miglia al largo dalla costa il peschereccio stava imbarcando acqua e proprio il comandante ha lanciato il primo segnale di soccorso ieri mattina intorno alle 11. Sul posto stava passando il grande rimorchiatore Germania di Genova e con lui le motovedette della Capitaneria, arrivate sul posto in pochi minuti, hanno invitato i due pescatori ad abbandonare la imbarcazione ormai invasa dall’acqua.

Uno di loro, il mozzo, si è buttato in mare ed è stato recuperato e trasportato in ospedale a Lavagna in codice giallo per ipotermia ma il comandante, Dhib Zouahier ben Ali, pescatore di origini tunisine e proprietario dell’imbarcazione, non ha abbandonato il peschereccio in tempo – forse perché intento a recuperare qualcosa o forse per scelta – ed è stato risucchiato del vortice dovuto all’affondamento. Il corpo non è più emerso e le ricerche continuano ma il fondale, a -300 metri, non è esplorabile.

