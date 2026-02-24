  • News24
Peschereccio affondato a Portofino, relitto individuato a 385 metri di profondità

L'intervento della nave spagnola 'Artabro' che opera su input dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

peschereccio affondato

Genova. E’ stato individuato stamani alle 6 il relitto del peschereccio ‘Acquario’ affondato il 2 febbraio scorso al largo di Portofino portando con sé il comandante 63enne Dhib Zouahier, conosciuto tra i pescatori di Santa Margherita Ligure come ‘Michele’.

Come riporta l’Ansa, il relitto adagiato su un fondale di 385 metri al largo di Portofino è stato trovato grazie ai sofisticati strumenti della super-nave spagnola ‘Artabro’ che opera su input dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima.

Le operazioni di ricerca sul fondale eseguite con uno speciale drone subacqueo e coordinate dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, non hanno tuttavia consentito di trovare il corpo del pescatore. Il relitto per via del groviglio di legname, motore e reti non potrà essere recuperato. Il comandante, tenente di vascello Donato Florio, predisporrà una apposita segnalazione da riportare sulle carte nautiche per localizzarlo.

