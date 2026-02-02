  • News24
Ricerche in corso

Peschereccio affonda al largo di Santa Margherita: un disperso

Si tratta dell'Acquario. A bordo, stando alle prime informazioni, erano presenti due uomini, ma solo uno è stato recuperato dai soccorsi

peschereccio acquario

Santa Margherita Ligure. Nel primo pomeriggio di lunedì i vigili del fuoco sono intervenuti al largo di Santa Margherita Ligure per soccorrere l’equipaggio di un peschereccio affondato a tre miglia dalla costa.

Si tratta del motopeschereccio Acquario, di Santa Margherita Ligure. A bordo, stando alle prime informazioni, erano presenti due uomini. Uno è stato notato e recuperato dal rimorchiatore Germania, che è riuscito a vederlo e a trarlo in salvo. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Lavagna. L’altro uomo è invece ancora disperso.

Generico febbraio 2026

La richiesta di intervento è partita alle 11, e inizialmente sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto. Qualche ora dopo è stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, e nello specchio acqueo di fronte a Santa Margherita è intervenuto anche l’elicottero per le ricerche. 

Le operazioni sono complicate dal mare mosso e dal maltempo: l’ultima posizione registrata era appunto a tre miglia dalla costa, ma prima che l’imbarcazione affondasse. 

Articolo in aggiornamento

