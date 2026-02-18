  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Evento

Pertini, domenica 1 marzo proiezione del film “Il settimo presidente” a Rivarolo

Il film ripercorre la vita di Pertini, dagli anni della gioventù alla formazione politica come socialista e partigiano fino al settennato della sua presidenza

sandro pertini film

Genova. Le sezioni Anpi della Valpolcevera con la sezione “S.Pertini” invitano la cittadinanza a partecipare domenica 1° marzo alle ore 9:30 presso il Cinema Albatros, in via Roggerone, 8 a Rivarolo, alla proiezione del film “Il settimo presidente” dedicato a Sandro Pertini, del quale ricorrono quest’anno i 130 anni dalla nascita.

Nel film (regia di Daniele Ceccarini, Mario Molinari. Prodotto in Italia nel 2025. Musiche di Nicola Piovani e disegni di Gianluigi Toccafondo – voce narrante di Roberto Pedicini) si ripercorre la vita di Pertini, dagli anni della gioventù alla formazione politica come socialista e partigiano fino al settennato della sua presidenza in tempi difficili caratterizzati dagli anni di piombo. Attraverso interviste a personalità che lo hanno conosciuto, il docufilm restituisce il ritratto di un presidente schietto e spontaneo, contraddistinto da uno straordinario carisma, dall’integrità morale, la vicinanza al popolo e il forte senso delle istituzioni.

Seguirà la proiezione un dibattito moderato dalla giornalista, scrittrice e consigliera comunale Donatella Alfonso con la partecipazione di Alessandro Terrile vicesindaco del Comune di Genova, Massimo Bisca presidente Anpi Genova e Iole Murruni in rappresentanza delle Anpi della Valpolcevera.

Saluti istituzionali del presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace e della presidente Anpi “S. Pertini” Caterina Grisanzio.

Per informazioni Cinema Albatros www.albatroscinema.it biglietti €7,50/6,50/5,50

Anpi Genova info@anpigenova.it

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.