Pertini, domenica 1 marzo proiezione del film “Il settimo presidente” a Rivarolo

Genova. Le sezioni Anpi della Valpolcevera con la sezione “S.Pertini” invitano la cittadinanza a partecipare domenica 1° marzo alle ore 9:30 presso il Cinema Albatros, in via Roggerone, 8 a Rivarolo, alla proiezione del film “Il settimo presidente” dedicato a Sandro Pertini, del quale ricorrono quest’anno i 130 anni dalla nascita.

Nel film (regia di Daniele Ceccarini, Mario Molinari. Prodotto in Italia nel 2025. Musiche di Nicola Piovani e disegni di Gianluigi Toccafondo – voce narrante di Roberto Pedicini) si ripercorre la vita di Pertini, dagli anni della gioventù alla formazione politica come socialista e partigiano fino al settennato della sua presidenza in tempi difficili caratterizzati dagli anni di piombo. Attraverso interviste a personalità che lo hanno conosciuto, il docufilm restituisce il ritratto di un presidente schietto e spontaneo, contraddistinto da uno straordinario carisma, dall’integrità morale, la vicinanza al popolo e il forte senso delle istituzioni.

Seguirà la proiezione un dibattito moderato dalla giornalista, scrittrice e consigliera comunale Donatella Alfonso con la partecipazione di Alessandro Terrile vicesindaco del Comune di Genova, Massimo Bisca presidente Anpi Genova e Iole Murruni in rappresentanza delle Anpi della Valpolcevera.

Saluti istituzionali del presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace e della presidente Anpi “S. Pertini” Caterina Grisanzio.

Per informazioni Cinema Albatros www.albatroscinema.it biglietti €7,50/6,50/5,50

Anpi Genova info@anpigenova.it