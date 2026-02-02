“Pattuglione” in centro storico, identificate 200 persone

Genova. Anche nel fine settimana appena trascorso sono proseguiti i controlli mirati alla sicurezza nella movida del centro storico cittadino.

Il dispositivo interforze, composto da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e Polizia Locale, è stato coordinato dall’U.P.G. e S.P., in concorso con il Reparto Prevenzione Crimine Liguria ed il team cinofili antidroga.

Le attività si sono concentrate negli orari serali e notturni di venerdì e sabato. Sei le sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale a carico di altrettanti soggetti trovati in possesso di cannabis (30 grammi totali), segnalati alla Prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Sequestrati a carico di ignoti altre decine di grammi della stessa sostanza rinvenuti in anfratti durante i vari pattugliamenti.

Wenerdì sera, la Polizia Amministrativa della Questura e la Polizia Locale hanno svolto un servizio di controllo amministrativo in sei esercizi di trattenimento e somministrazione di alimenti e bevande tra via Tortosa, corso Monte Grappa, via Canevari e corso Europa.

In uno di questi sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative come la mancata esposizione della SCIA, la mancata variazione del legale rappresentante e gli omessi accertamenti acustici. Identificate complessivamente più di 200 persone e verificati numerosi esposti.