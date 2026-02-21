Passo indietro Sampdoria, Gregucci: “Fa malissimo, sbagliato il secondo tempo”

La Sampdoria perde 2 a 1 sul campo del Mantova. In vantaggio nel primo tempo con Begic, nella ripresa la doppietta di Bragantini ha interrotto la serie di sei risultati utili consecutivi. I blucerchiati rimangono fuori dalla zona playout ma ora diventa importantissima la partita di venerdì sera al Ferraris contro il Bari. Non vincere la partita contro i pugliesi potrebbe far ripiombare la formazione di Gregucci negli inferi della graduatoria.

“Fa male, fa malissimo – esordisce ai microfoni del club Angelo Gregucci -. Dopo un buon primo tempo, abbiamo sbagliato la gestione del secondo. Abbiamo commesso errori che hanno portato la sconfitta. La Serie B è un campionato difficile, dovevamo fare meglio nella ripresa. Nel primo tempo, potevamo trovare il raddoppio. Nella seconda frazione, siamo mancati. Abbiamo allargato le maglie e ci siamo esposti. Dovremo ricompattarci e fare una partita migliore.

Ha parlato anche Manuel Cicconi: “Abbiamo disputato un gran primo tempo. Mentalmente abbiamo fatto una gran partita. Nella ripresa ci sono stati errori che poi analizzeremo col mister. C’è amarezza perché era importante non perdere. Ma ogni partita è determinata da episodi. Anche noi abbiamo avuto occasioni nella ripresa. Dobbiamo farci trovare pronti alla battaglia di venerdì. Ho trovato un bel gruppo e mi sono relazionato bene. Siamo tanti volti nuovi, dobbiamo ancora conoscerci. Quella di oggi non cancella le quattro partite positive che abbiamo fatto“.