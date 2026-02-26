Genova. Prosegue il lavoro di progettazione della difesa del litorale per quanto riguarda la spiaggia di Voltri. Dopo la pubblicazione del progetto relativo alla nuova massicciata in protezione alla passeggiata, definita la nuova variante che di fatto ridisegna la geometria dell’intervento, inserendo nuovi elementi di fusione con il contesto e di fruizione per chi la frequenterà.

Dopo l’anticipazione di dicembre, arrivata in concertazione con il territorio, in questi giorni è stato infatti depositata la documentazione riguardo una nuova versione del progetto della scogliera a monte della spiaggia, documentazione che ora dovrà passare l’iter di valutazione di impatto ambientale. Rispetto alla versione originaria, che aveva suscitato perplessità per l’impatto visivo e l’occupazione dell’arenile, il focus della nuova soluzione prevede un arretramento della scogliera di circa 6 metri nel settore di levante: è stata predisposta la rotazione della scogliera in senso antiorario nel tratto di Levante fino ad accostarsi completamente alla passeggiata e lo spostamento verso ovest dello scivolo di Levante e l’integrazione di quello di Ponente con una scalinata.

Altrettanto significativa è la riduzione dell’altezza: il coronamento della difesa è stato abbassato di 50 centimetri, riducendo l’ostacolo visivo verso l’orizzonte. 50 centimetri che è l’altezza della sedute previste su tutta lo sviluppo dell’opera: saranno in calcestruzzo integrate nella struttura, che fungeranno da barriera architettonica e, al contempo, da nuovo arredo urbano per i frequentatori.

“Le modifiche introdotte comporteranno una sostanziale riduzione dei quantitativi necessari di massi naturali (da ca. 16.000 a poco più di 9.000 t) – si legge nella documentazione – ma un aumento del consumo di calcestruzzo, necessario alla realizzazione della passeggiata (ca. 200 m3 in più)”. Per il resto le tempistiche delle lavorazioni saranno sostanzialmente le stesse dela precedente versione. Novità anche per la passeggiata che sarà arricchita da una pavimentazione realizzata in legno composito (WPC), un materiale drenante e resistente alla salsedine, ideale per l’ambiente marino. Il percorso sarà dotato di segnalazioni per ipovedenti e rampe di accesso che garantiranno la piena fruibilità dell’area a tutti i cittadini, eliminando le barriere architettoniche attualmente presenti.

Il progetto degli isolotti

La definizione della protezione della passeggiata, nei prossimi anni sarà di fatto accompagnata da un altro progetto pensato per la difesa a mare del litorale. E’ il progetto dei due isolotti, anticipato da Genova24, pensati per dissipare la forza marina e consentire il mantenimento dei ripascimenti strutturali previsti per “rifocillare” la spiaggia di Voltri.

Il progetto prevede infattia due secche artificiali, costruite alla maniera di due isolotti, pensate per proteggere la spiaggia di Voltri dalla furia della mareggiate e dalla erosione della costa che ne consegue e che permetteranno ai ripascimenti di diventare strutturali. L’obiettivo principale del progetto è fornire una soluzione efficace e duratura per la protezione del tratto costiero. Le due strutture, che avranno una forma circolare, sono pensate per essere completamente emerse e si svilupperanno fino a una quota sommitale di 1,5 metri rispetto al livello medio del mare.

La loro posizione ipotizzata è davanti la parte più a ponente della passeggiata di Voltri, a un centinaio di metri una dall’altra. I due isolotti insisteranno su due profondità di fondale diverso, a levante di circa 3 metri, a ponente di circa 1,5 metri. L’intervento di realizzazione, secondo le carte documentali, dovrebbe durare circa 7 mesi, per un costo che cuba circa mezzo milione di euro.