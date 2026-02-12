Favorirono la latitanza di Pasquale Bonavota: tre arresti su ordinanza di custodia cautelare in carcere

Genova. I carabinieri del Ros , con il supporto dei colleghi di Catanzaro e Reggio Calabria, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Genova nei confronti di 3 persone, già detenute , ritenute responsabili di favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. I tre avrebbero favorito la latitanza a Genova di Pasquale Bonavota garantendogli supporto logistico e materiale (tra cui l’utilizzo di documenti personali e schede telefoniche intestate a terzi e utilizzati anche per l’affito di un’abitazione a Genova covo del latitante, la consegna di generi alimentari, medicinali e denaro).

Contestualmente, sono stati eseguiti 9 decreti di perquisizione nei confronti di ulteriori sei indagati e dei tre destinatari della misura cautelare. L’indagine, diretta dalla Dda presso la Procura della Repubblica di Genova, è stata avviata a seguito dell’arresto di Bonavota, avvenuto il 27 aprile 2023 nella cattedrale di San Lorenzo.

L'arrivo dei carabinieri in cattedrale dove si trovava Bonavota

Il boss infatti si era reso irreperibile dal 2018 poiché destinatario di una sentenza di condanna a 28 anni di reclusione. La sua condanna era stata ribaltata in appello e poi in Cassazione.

Bonavota è stato poi raggiunto da un’ misura cautelare – nell’ambito dell’indagine ‘Rinascita Scott” – poiché ritenuto responsabile di associazione di tipo mafioso: secondo l’accusa sarebbe al vertice della cosca dell ‘ndrangheta di Sant’Onofrio di Vibo Valentia. Anche da quest’accusa è stato assolto in appello e per questo è oggi un uomo libero.