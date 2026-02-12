Pari opportunità a scuola, dalla Regione Liguria 225mila per la seconda edizione del bando

Genova. Prende il via la seconda edizione dell’avviso pubblico “Pari Opportunità a Scuola”, rivolto agli istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio. L’iniziativa sostiene la realizzazione di progetti didattici e laboratoriali ad alto contenuto innovativo, finalizzati alla promozione della cultura delle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere.

“Il rispetto di genere parte anche dai banchi di scuola – dichiara Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Scuola e alle Pari Opportunità – crediamo fortemente in questo percorso: lo scorso anno, per la prima volta, abbiamo promosso questo bando come atto concreto per radicare in classe la cultura del rispetto e della non violenza. Alla luce del successo dell’edizione 2025, che ha visto la partecipazione di 11 scuole, abbiamo deciso di incrementare ulteriormente le risorse, portando lo stanziamento complessivo a 225 mila euro, con un aumento di 45 mila euro”.

Il bando intende fornire alle studentesse e agli studenti strumenti di conoscenza e consapevolezza su temi fondamentali quali l’educazione alle pari opportunità, il superamento degli stereotipi di genere che continuano a influenzare i percorsi di istruzione e di carriera, la promozione di un uso responsabile e consapevole dei social network e il contrasto alla violenza informatica e verbale. Particolare attenzione è inoltre dedicata alla valorizzazione delle figure femminili che, nel passato e nel presente, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo delle arti, delle discipline umanistiche e filosofiche e, in particolare, dell’ambito tecnico-scientifico (STEAM).

Ogni istituto scolastico potrà presentare un solo progetto, eventualmente articolato su più classi dello stesso istituto. Il contributo massimo per ciascun progetto è pari a 15 mila euro. Le proposte potranno essere presentate a partire da oggi, giovedì 12 febbraio, fino a martedì 3 marzo. Tutte le informazioni sull’avviso pubblico sono disponibili sul sito di Aliseo.