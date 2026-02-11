Parchi di Nervi e le panchine “disperse” dopo Euroflora. Aster: “In arrivo nuove sedute”

Genova. Sono state tolte per fare spazio all’esposizione di Euroflora, per poi essere ridistribuite secondo una logica riorganizzativa che ha spiazzato cittadini e residenti. Parliamo delle panchine dei Parchi di Nervi, per le quali in queste ore si sta discutendo della loro distribuzione all’interno della grande e storica area verde del levante cittadino. A mettere sul tavolo al questione gli attivisti del gruppo Facebook “Genova contro il degrado” che in una serie di post corredati da fotografie hanno evidenziato le mancanze di diverse panchine, un tempo posizionate lungo i viali principali dei parchi per poi risultare “disperse” dopo le due edizioni della kermesse florovivaistica genovese.

Un dettaglio che di fatto dettaglio non è, perché il potersi sedere e “sparpagliare” tra alberi e prati aumenta di fatto la fruibilità dei parchi stessi, per tutti: “Da tempo i cittadini lamentano che nei Parchi Storici le panchine, una volta disponibili in grande numero lungo i viali principali, siano da questi sparite per essere accentrate in pochi posti, non si capisce bene il perché né il vantaggio che il criterio adottato potrebbe produrre – si legge sul gruppo – Diciamo che la ragione più probabile è che nei luoghi dove transitano i mezzi Aster l’assenza delle panchine sembra essere in funzione del transito stesso, ovvero nessun assembramento di persone né bambini in giro. Ebbene vogliamo ricordare che l’arredo, costituito dalle panchine lungo i viali, sia d’obbligo e dovrebbe incoraggiare la sosta, non renderla difficile, ciò non si è mai visto in nessun parco pubblico in nessuna città italiana e no”.

Una critica-appello a cui risponde la stessa Aster, interpellata anche da Genova24: “In occasione dell’edizione di Euroflora, ospitata all’interno dei Parchi Storici, alcune panchine sono state temporaneamente rimosse per esigenze organizzative e di allestimento legate alla manifestazione. Successivamente, la loro ricollocazione è avvenuta secondo un criterio orientato alla migliore fruizione degli spazi, privilegiando aree ombreggiate e maggiormente riparate, al fine di garantire comfort e sosta in condizioni più favorevoli, soprattutto nei mesi più caldi”.

La nota continua, precisando il punto tecnico della situazione: “Non esiste alcuna correlazione tra la disposizione delle panchine e il transito dei mezzi operativi – specifica Aster – la manutenzione dei viali e delle aree verdi avviene nel rispetto della sicurezza e della piena accessibilità degli utenti, senza incidere sulla volontà di favorire la permanenza e la socialità nei parchi. Prendiamo tuttavia atto delle sollecitazioni pervenute e, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio, provvederemo quanto prima all’integrazione di altre nuove sedute – oltre a quelle già presenti – da posizionare nei tratti precedentemente interessati: l’obiettivo rimane quello di garantire parchi accoglienti, accessibili e funzionali, in coerenza con la loro vocazione storica e pubblica”.