Parchi di Nervi, riposizionate le panchine “disperse” dopo le due edizioni di Euroflora

Genova. Sono stati completati oggi i lavori, eseguiti da Aster, di riposizionamento e nuova installazione delle panchine all’interno dei parchi di Nervi, che erano state in parte eliminate per questioni logistiche, in occasione dell’ultima edizione di Euroflora tenutasi nei parchi.

“Ci eravamo presi un impegno durante la giunta itinerante nel Municipio Levante e da oggi tutti i frequentatori dei giardini, genovesi e turisti, potranno riavere le sedute sottratte durante Euroflora – dichiara l’assessora al Verde, Francesca Coppola – è un piccolo intervento, ma anche un’attenzione al territorio e alle richieste di tante genovesi e tanti genovesi che aspettavano da tempo di poter tornare ad avere delle sedute in un numero sufficiente al numero dei frequentatori”.

“Gli arredi sono un elemento fondamentale per incentivare le cittadine e i cittadini, di ogni età, a frequentare i parchi cittadini, luoghi su cui stiamo lavorando per renderli sempre più accoglienti e inclusivi, essenziali per poter fruire al meglio lo spazio pubblico”, conclude Coppola.

Nei giorni scorsi erano stati gli attivisti del gruppo “Nervi contro il degrado” a evidenziare la mancanza di diverse panchine, un tempo posizionate lungo i viali principali dei parchi per poi risultare “disperse” dopo le due edizioni della kermesse florovivaistica genovese. “Non esiste alcuna correlazione tra la disposizione delle panchine e il transito dei mezzi operativi – aveva spiegato Aster –. Prendiamo tuttavia atto delle sollecitazioni pervenute e, nell’ottica di un continuo miglioramento del servizio, provvederemo quanto prima su indicazione dell’assessore Coppola che si è occupata del problema in prima persona all’integrazione di altre nuove sedute, oltre a quelle già presenti, da posizionare nei tratti precedentemente interessati”.