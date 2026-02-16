“Parcheggio gratis per i consiglieri municipali”, la proposta che fa discutere in Valbisagno

Genova. Parcheggio gratis a Genova anche per i consiglieri municipali. A chiederlo, con una mozione che verrà discussa nella prossima seduta, è Francesco De Benedictis, esponente di Fratelli d’Italia oggi in forza nell’assemblea della Bassa Valbisagno. Un atto destinato a far discutere, dato che la maggioranza di centrosinistra non sembra intenzionata a sposare l’istanza.

Come richiamato da De Benedictis nel testo della mozione, il diritto di parcheggiare a costo zero su Blu Area e Isole Azzurre è riconosciuto oggi ai consiglieri comunali. Si tratta in realtà di una consuetudine in uso da anni, valida anche per i componenti della giunta di Palazzo Tursi.

Da quanto riferisce la direzione di Genova Parcheggi, pur non essendo previsto un pass specifico nel regolamento della sosta, il fondamento normativo sarebbe da cercare in una determinazione dirigenziale risalente ai tempi della giunta Pericu. Si tratta di un contrassegno che viene distribuito all’inizio di ogni consiliatura e che permette di parcheggiare la propria auto privata negli stalli a pagamento, ma solo per esigenze di servizio. Altra cosa è la sosta gratuita prevista per tutti i veicoli del Comune e degli altri enti locali.

“Il territorio del Municipio Bassa Valbisagno è esteso e collinare, con quartieri talvolta difficilmente raggiungibili a piedi in tempi brevi – scrive il consigliere di Fratelli d’Italia nel testo del provvedimento -. I consiglieri municipali devono effettuare sopralluoghi sul territorio e svolgere attività istituzionale di verifica e ascolto dei cittadini in tutti i quartieri del Municipio”.

Per De Benedictis, che si appella al principio della “pari dignità istituzionale“, l’assenza di agevolazioni per i consiglieri municipali “determina una evidente disparità di trattamento, nonostante le funzioni svolte e l’ampiezza del territorio amministrato”.

Da qui la mozione per impegnare la giunta Ivaldi ad “attivarsi formalmente presso il Comune di Genova affinché ai consiglieri del Municipio Bassa Valbisagno sia consentito l’uso delle aree di parcheggio Isola Azzurra e/o Blu Area nel perimetro municipale, quale misura necessaria e proporzionata per garantire lo svolgimento efficace delle funzioni istituzionali nel Municipio”. Secondo il proponente la misura potrebbe costituire un “progetto sperimentale” da estendere poi in altri quartieri.

Nettamente contraria la posizione della giunta: “Non riteniamo sia la priorità dei nostri quartieri, i problemi sono altri“, commenta il presidente Fabrizio Ivaldi. La proposta, dunque, sembra intenzionata ad arenarsi ancora prima di essere discussa in aula.