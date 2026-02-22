Parcheggio gratis ai consiglieri municipali, centrodestra spaccato sulla mozione in Bassa Valbisagno

Genova. Centrodestra spaccato in Bassa Valbisagno sulla mozione di Francesco De Benedictis (Fratelli d’Italia), anticipata da Genova24, che puntava a ottenere il parcheggio gratis sulle Isole Azzurre anche per i consiglieri municipali, come avviene già oggi per i consiglieri comunali. A parte il voto favorevole della collega di partito Barbara Lagomarsino, il resto dell’opposizione ha optato per l’astensione, mentre tutta la maggioranza di centrosinistra ha votato no.

“Recentemente il sindaco ha detto che vuole dare valore al decentramento amministrativo. Quale migliore opportunità di dare una pari dignità ai consiglieri di Municipio? Per quale motivo i consiglieri municipali non possono usare anch’essi i posteggi in Isola Azzurra? Questo non è un benefit, è riconoscere uno strumento durante l’esercizio del mandato. Il benefit è quando i consiglieri comunali vanno a parcheggiare a Tursi con la moto per tutta la settimana”, ha detto De Benedictis portando la mozione in aula. Lagomarsino ha ricordato che spesso i consiglieri devono muoversi sul territorio: “Non è un beneficio ma la rimozione di un ostacolo per rafforzare la presenza“.

“Non trovo l’utilità di avere il pass per le Isole Azzurre“, ha replicato Daniele Urbano del Pd. “Sono d’accordo sul dare pari dignità ai consiglieri municipali, ma non sullo strumento”, ha aggiunto Marzio Bini dello stesso partito. Per Simone Leoncini (Avs) “la dignità non si misura in prebende o riconoscimenti”. “

“Siamo nettamente contrari, non la riteniamo una priorità – ha ribadito il presidente Fabrizio Ivaldi -. La dignità ai municipi la si dà riconoscendo funzioni, risorse umane e finanziarie, non dando i privilegi dei consiglieri comunali. Io personalmente ho fatto dieci anni da assessore, ho sempre avuto il pass e non l’ho mai utilizzato. Non trovo corretto nemmeno andare con lo scooter in via Garibaldi. Non è il momento storico, le famiglie sono in difficoltà, i parcheggi non sono sufficienti nemmeno per i residenti. Non sarebbe un bel segnale per la cittadinanza”.