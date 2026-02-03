Strage sfiorata, palma precipita sulla strada: è ancora paura a Nervi

Genova. Una nuova palma che crolla e ancora un tragedia sfiorata a Nervi, dove in via Eros da Ros il grosso fusto della pianta è caduto dal terreno privato dove si trovava, schiantandosi in strada.

Nel cadere la palma ha travolto e sradicato la cancellata. Per fortuna in quel momento non c’erano passanti in zona e quindi non si registrano feriti di sorta. Immediate le reazioni sui social dei comitati di quartiere che tornano a chiedere maggior controllo e sicurezza per quanto riguarda il verde. La pianta si trovava nella famosa villa abbandonata di viale delle Palme, da tempo al centro di un dibattito sugli interventi anti degrado.l

A pochi metri da lì, infatti, nelle scorse settimane si era verificato un altro episodio simile, con il capitello di una palma precipitato sui tavolini di un bar, per fortuna – nuovamente – deserti in quel momento.