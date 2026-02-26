Pallanuoto, Rapallo archivia agevolmente la pratica Cosenza

Rapallo. Vittoria netta per il Rapallo Pallanuoto che alla supera lo Smile Cosenza 20-9 al termine di una gara che, dopo un avvio in salita, ha visto le gialloblù prendere il largo con autorità. Parziali: 5-4, 1-2, 6-2, 8-1.

Dopo un primo tempo equilibrato e un secondo quarto in cui le calabresi hanno tenuto testa alle padrone di casa, il Rapallo ha cambiato marcia nella seconda metà di gara, chiudendo definitivamente i conti con un terzo e quarto tempo di grande intensità.

Sugli scudi Giustini con 5 reti, seguita da Bakoc, Willemsen e Bianconi con 3 gol ciascuna e Marcialis con 2 mentre sono andate a segno anche Di Maria, Galardi, Cabona e Vukovic.

A fine partita mister Luca Antonucci analizza così la prestazione: «Cosenza è un’ottima squadra, lo dice la classifica e lo dicono i risultati. È una squadra capace di fare risultati importanti, ha vinto con la Roma a Roma, quindi sapevamo che sarebbe stata una gara complicata. Noi abbiamo iniziato male, con un approccio negativo, poca intensità e poca determinazione. Poi ci siamo svegliate e la squadra ha cambiato passo».

Lo sguardo ora è già rivolto ai prossimi appuntamenti: «I prossimi impegni sono importantissimi. La settimana prossima abbiamo la semifinale di Coppa Italia contro la vincente tra Catania e Padova. È il primo trofeo che viene assegnato e vogliamo cercare di dare il massimo. Poi c’è il discorso Champions ed è ancora tutto aperto».